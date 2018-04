huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Leopoldo Mastelloni: 'Vivo in stato di indigenza. Non voglio la carità. Voglio che lo Stato mi assista e non mi tolga l… - DiDimiero : RT @HuffPostItalia: Leopoldo Mastelloni: 'Vivo in stato di indigenza. Non voglio la carità. Voglio che lo Stato mi assista e non mi tolga l… - HuffPostItalia : Leopoldo Mastelloni: 'Vivo in stato di indigenza. Non voglio la carità. Voglio che lo Stato mi assista e non mi tol… - RcCamera : LEOPOLDO MASTELLONI: 'VIVO IN STATO DI INDIGENZA, NON VOGLIO FARE LA FINE DELLA BIAGINI' -

(Di martedì 17 aprile 2018) "Io nonfinire come Isabella Biagini perché certe malattie vengono anche per questo, fulminanti, perché Isabella stava bene". Ospite a Storie Italiane,ricorda l'attrice e amica scomparsa, che ha vissuto gli ultimi anni di vita affrontando una difficile situazione economica.si trova adesso nella sua stessa condizione e chiede un intervento da parte dello."Io nonche lomi tolga la dignità", dice alla conduttrice Eleonora Daniele, "Io nonchiedere la carità, néche gli altri mi facciano la carità,solidarietà non solo per me. Visto che sono un uomo di 73 anni che ancora ha la fortuna di essere ospitato in trasmissioni dove si dibattono cose di questo genere,dare il mio contributo".La sua testimonianza, dunque, spera possa servire da esempio: "Tu...