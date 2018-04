Leopoldo Mastelloni “Non voglio finire come Isabella Biagini” L' attore chiede

Leopoldo Mastelloni choc : «Vivo in stato di indigenza - non voglio fare la fine della Biagini» : «Io non voglio finire come Isabella Biagini perché certe malattie vengono anche per questo, fulminanti, perché Isabella stava bene». Così Leopoldo Mastelloni, ospite...

Leopoldo Mastelloni : "Vivo in stato di indigenza. Non voglio la carità. Voglio che lo Stato mi assista e non mi tolga la dignità" : "Io non Voglio finire come Isabella Biagini perché certe malattie vengono anche per questo, fulminanti, perché Isabella stava bene". Ospite a Storie Italiane, Leopoldo Mastelloni ricorda l'attrice e amica scomparsa, che ha vissuto gli ultimi anni di vita affrontando una difficile situazione economica. Mastelloni si trova adesso nella sua stessa condizione e chiede un intervento da parte dello Stato."Io non Voglio che lo Stato mi ...

