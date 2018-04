Legge contro le baby gang | i punti principali

Bologna - taxi in rivolta sull'app controlla-turni : «Gps a bordo? Vietato per Legge» : Bologna - Adesso sulla «app» del Comune per controllare i turni dei taxisti è scontro. Ieri, l'assessore alla Mobilità di Palazzo d'Accursio, Irene Priolo, ha detto senza mezzi termini che la ...

Scontro tra ultraLeggeri nel sud della Germania : 2 morti : Uno Scontro si è verificato tra due piccoli aerei nei cieli della Germania centrale: almeno 2 persone (probabilmente i piloti) sarebbero morte, secondo quanto reso noto dalla polizia. I velivoli, un aereo sportivo e un ultraleggero, si sono schiantati ieri a soli 600 metri da un aeroporto vicino a Schwaebisch Hall, nel Baden-Württemberg. L'articolo Scontro tra ultraleggeri nel sud della Germania: 2 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Boeri contro abolizione della Legge Fornero. Il reddito di cittadinanza? "Insostenibile" : ... come quella del Movimento 5 stelle: questa forma di sostegno "è qualcosa di cui si discute a livello accademico e non esiste in alcuna parte del mondo: si dà un reddito a tutti a prescindere dal ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Abolizione Legge Fornero contro i giovani (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 13 aprile. Abolizione Legge Fornero contro i giovani. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 05:09:00 GMT)

Sulla Legge elettorale regionale del Veneto è scontro : Politica - Finco , Lega Nord, : "Replica a Fracasso , PD, Sulla nuova proposta di legge elettorale veneta: la nostra maggioranza non è come il suo partito democratico". "Mi spiace deludere Fracasso ...

Il profeta Zuckerberg si scusa Ma Facebook è incontrollabile Urge una Legge globale sulla privacy : "L’errore è mio e lo ammetto. Sono responsabile di quello che è successo". Così il profeta dei social Mark Zuckerberg si è scusato di fronte al il plotone di senatori del Congresso americano. Gli oltre 30 Segui su affaritaliani.it

VIDEO I gol della Roma contro il Barcellona : semifinale di Champions League! Dzeko - De Rossi e Manolas per la rimonta Leggendaria : Oltre la leggenda, oltre la mitologia, oltre il miracolo sportivo, oltre l’impresa. La Roma si è qualificata alle semifinali della Champions League ribaltando il Barcellona: dopo la sconfitta per 4-1 patita al Camp Nou, i gialloRossi hanno battuto i blaugrana per 3-0 e sono entrati tra le quattro grandi d’Europa per la prima volta nella storia. Edin Dzeko l’ha sbloccata al 6′ insaccando su lancio lungo di De Rossi, il ...

Pensioni - perché abolire la Legge Fornero sarebbe un delitto contro i giovani : Oltre ai rischi per la tenuta del sistema previdenziale, l'aspetto più grave di un’eventuale abolizione della riforma sta nell'impatto sull'equità intergenerazionale. Si continuerebbe a dare risorse alle generazioni anziane (ai sessantenni da mandare in pensione prima) togliendole ai giovani a cui rimarrebbe da pagare il conto, in termini di maggiori contributi e minore occupazione...

Citroën C3 Aircross - il Grip control «Legge» la strada innevata : Passo del Tonale , Brescia, Presa sicura. Ovvero: Grip control. Occhi sbarrati di terrore terrore , sì, terrore due volte quando l'agitazione si fa sentire, che lasciano spazio a un respiro di ...