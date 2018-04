: La posizione di @matteosalvinimi sulla #Siria è quella di tutta la Lega. La situazione non si risolve con le bombe,… - zaiapresidente : La posizione di @matteosalvinimi sulla #Siria è quella di tutta la Lega. La situazione non si risolve con le bombe,… - NotizieIN : Lega: bombe non riportano pace in Siria - CybFeed : #News #Lega: bombe non riportano pace in Siria -

"Qui il mandato Onu non c'è. Parliamo di una iniziativa unilaterale di nostri alleati.Ci saremmo aspettati che l'Italia potesse svolgere un ruolo di mediazione". Lo afferma nell'Aula della Camera il deputato dellaPicchi che sottolinea: "Non saranno lea riportare lain". E l'informativa di Gentiloni "lascia molti dubbi e zone d'ombra". Poi osserva: la Russia "è un partner europeo"; siamo "fedeli alla nostra alleanza atlantica", ma no alla "Russofobia" di Regno Unito e Usa.(Di martedì 17 aprile 2018)