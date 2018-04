Le star della politica e la gente che lavora

“Facciamo sesso tutti i giorni”. Confessioni hot per la star che - senza peli sulla lingua - parla della sua intimità in compagnia del focosissimo fidanzato. Fan a bocca aperta (e parecchio invidiosi) : Non sempre abbiamo il coraggio di chiederlo ad alta voce, lasciando che la curiosità rimanga insoddisfatta. Eppure tante volte, nel vedere una coppia felice insieme, affiatatissima, ci è venuta la tentazione di prendere uno dei due in disparte e domandare, se abbiamo un minimo di confidenza: “Ma voi, quante volte lo fate durante la settimana?”. La risposta, se arriva, serve solitamente a generare tacita invidia in chi ha una ...

Philadelphia - vogliono usare il bagno di starbucks : arrestati perché neri | Poi le scuse della società : Philadelphia, vogliono usare il bagno di Starbucks: arrestati perché neri | Poi le scuse della società La manette sono scattate perché i clienti, entrambi di colore, avevano tentato di usare il bagno senza prima aver ordinato nulla. Su twitter era partito l’hashtag #BoycottStarbucks Continua a leggere

Haftar - l’uomo forte della Libia - ha ancora da fare : conquistare Tripoli : La morte presunta poi smentita del generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica, per diverse ore ha rappresentato un durissimo colpo per lo scenario geopolitico dello Stato nordafricano. “Il generale libico Haftar è ricoverato in un ospedale a Parigi, ma tornerà in Libia tra qualche giorno per continuare la lotta al terrorismo”. Lo ha dichiarato su Twitter il suo portavoce, Ahmed al-Mesmari, spiegando le circostanze che hanno portato al ...

La lettera della bimba ai compagni bulli : "Ho pianto per tre giorni - lasciatemi stare" : "Vi scrivo questa lettera per dirvi quello che mi avete fatto in tutti questi mesi. Non mi è piaciuto assolutamente quello che mi avete fatto". A scrivere è un’alunna di prima media di un istituto dell'interland tra...

È in corso un’operazione della procura di Torino per arrestare 8 persone accusate di aver scatenato i disordini di piazza San Carlo : Secondo La Stampa da questa mattina è in corso un’operazione della procura di Torino per arrestare 8 persone accusate di aver scatenato i disordini di piazza San Carlo dello scorso 3 giugno. Durante una proiezione pubblica della finale di Champions League The post È in corso un’operazione della procura di Torino per arrestare 8 persone accusate di aver scatenato i disordini di piazza San Carlo appeared first on Il Post.

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della terza giornata. Federica Pellegrini : “Un tempo che non ha senso”; Paltrinieri : “Volevo testarmi” : Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione 2018: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-3 GREGORIO Paltrinieri (prima parte) Gli 800 stile libero, privi del suo amico/rivale Gabriel Detti, sono territorio di conquista del campione carpigiano che firma il miglior crono stagionale al mondo di 7’45?53. Una gara regolare, scandita sul ...

8 star della musica che hanno scelto di fare una residency a Las Vegas : Sono diverse le star della musica che hanno fatto o che faranno dei residency show a Las Vegas. via GIPHY Delle vere e proprie maratone fatte da tantissimi concerti nelle location più cool della città del Nevada, dove i cantanti di fama internazionale vengono pagati con cifre da capogiro per le loro esibizioni. Tra le residency di maggior successo ricordiamo quella di Britney Spears, conclusa qualche mese fa, con la quale ha vinto un sacco di ...

“Che tragedia”. Musica di nuovo in lutto per la morte della star - a soli 36 anni. A dare l’annuncio della sua scomparsa - accorati - gli altri membri della band : Una notizia che ha sconvolto il mondo della Musica, una morte orribile arrivata a soli 36 anni e dietro la quale ora stanno indagando gli investigatori, ancora dubbiosi sulle reali circostanza dell’accaduto. Un volo incredibile, giù da un balcone, poi lo schianto violento al suo che non ha lasciato scampo. Inutile l’arrivo dei soccorritori, allertati prontamente dai testimoni che si sono trovati di fronte l’agghiacciante ...

Lo sfogo della Dalla Chiesa : "Non ho più ruolo per stare male per Fabrizio" : Rita Dalla Chiesa torna a parlare di Fabrizio Frizzi. L'ex moglie del conduttore in un'intervista al settimanale Chi spiega il suo dolore e torna sulle polemiche che l'hanno vista protagonista negli ...

Topolino e la sfida della leggibilità per conquistare i "nati mobili" : «Ridare il gusto delle carta che diventa fonte di sorpresa e curiosità, rilanciare l'esperienza delle pagine da toccare e in cui immergersi, far capire che il mondo è uno spazio da esplorare e che la ...

Dai 3 milioni di streaming all'album su Kickstarter : sogni - e passioni - della pianista Olivia Belli : La Belli, pianista e compositrice italiana, fermana d'adozione , fondatrice del festival Perpianosolo Meeting, con i suoi precedenti 4 album ha ottenuto su Spotify oltre 3 milioni di streaming in ...

Biglietti Lazio-Roma (15 aprile) : come acquistare i tickets della 32ma giornata di Serie A : Domenica 15 aprile alle ore 20.45 lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro della partita delle partite nella Capitale: il Derby tra Lazio e Roma, valido per la 32esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Una sfida che, come prassi, è attesissima in città. Borgate e quartieri, ogni volta, si dividono tra credi di vario genere e giocatori trasformati in santità. Un mix tra sacro e profano dal sapore tipicamente goliardico che rende ...

“È sbocciata”. La figlia vip incanta il web : insieme alla mamma - eccola prendersi le luci della ribalta a soli 14 anni. E in tanti già scommettono su un suo futuro da star : I figli dei vip dello spettacolo, soprattutto di quelli con la V maiuscola, sono da sempre argomento di discussione continua tra i fan. Impossibile passare inosservati, d’altronde, quando si sfoggiano certi cognomi sulla carta d’identità. E altrettanto difficilissimo trovare una propria strada nel mondo dello spettacolo senza dover fare costantemente i conti con il peso di genitori molto ingombranti, alle volte troppo. Tra chi ...