Le lettere del 17 aprile

Favola della domenica – Le lettere ribelli : C’era una volta un alfabeto formato da ventuno lettere. Ve ne erano sia maiuscole sia minuscole. Un giorno s’intrufolarono tra di loro segni del tutto sconosciuti: una J, una K, una W, una X e una Y. Chiesero alle veterane se volessero introdurle nel loro alfabeto. Assicuravano che avrebbero potuto comporre parole nuove e originali. Dalla A alla Z, tutte si ribellarono alla stravagante richiesta. La Y, la più intraprendente, disse: “Vorrei fare ...

Bari - lettere di minacce in greco antico (dall’Agamennone di Eschilo) al vice sindaco di Acquaviva delle Fonti : Minacciato con una lettera intimidatoria scritta in greco antico. Un messaggio scritto su un foglio bianco e fatto recapitare in una busta bianca al Comune di Acquaviva delle Fonti, indirizzato all’assessore ai Lavori pubblici Austacio Busto. Fu lui, nel 2015, a denunciare la cosiddetta ‘tangentopoli della Murgia’, facendo scattare l’inchiesta che a luglio 2017 ha portato a 12 arresti, fra cui il sindaco di Altamura Giacinto Forte, per un giro ...

Le lettere del 14 aprile : Una lettrice scrive: 'Voglio unirmi alla segnalazione fatta dalla lettrice Antonella Barbi, relativa all'inospitalità della nostra bella città. La scorsa settimana ho accompagnato una coppia di amici ...

A casa 200 kg di lettere mai consegnate - arrestato postino "infedele" : I carabinieri della stazione di Garbagnate Milanese hanno tratto in arresto un cinquantaduenne italiano, già noto alla Giustizia, poiché ritenuto responsabile di evasione, appropriazione indebita e sottrazione di corrispondenza....

La molteplice reazione del Pd a Di Maio. Franceschini : "Ora serve riflettere". Orfini e Rosato : "Non si cambia linea" : La reazione del Pd all'apertura fatta da Luigi Di Maio ("sotterriamo l'ascia di guerra") è duplice. Da una parte c'è chi, come i renziani Ettore Rosato e Matteo Orfini, chiude a ogni ipotesi di dialogo; e chi, come Dario Franceschini, lascia la porta aperta.Quest'ultimo ha commentato su twitter l'intervista del leader del M5S: "Di fronte alle novità politica dell'intervista di Di Maio serve riflettere e tenere comunque unito ...

Le lettere del 7 aprile : Inoltre lungo tutto il perimetro a semicerchio dell'Arena sono presenti, scoperti, cavi e connettori elettrici, probabilmente utilizzati durante gli spettacoli operistici. Non mancano infine scritte ...

Alessandro Manzoni : 153 nuove lettere del carteggio : un piccolo tesoro, scoperto nello sterminato carteggio di Alessandro Manzoni. Sono 153 lettere inedite , e altre 8 parzialmente edite, , in gran parte a firma di corrispondenti dell'autore dei ...

Le lettere dell'1 aprile : Un lettore scrive: 'Questa mia per portare a vostra conoscenza il continuo disagio che comporta la sosta selvaggia delle auto a tutte le ore, nella mezz'aria di corso Cadore tra corso Belgio e lungo ...

Firenze. Riflettere su disagi - risorse e nuove frontiere della terza età : Il 5 aprile, il 5 maggio e il 7 giugno tre appuntamenti per Riflettere insieme su disagi, risorse e nuove

In arrivo 300mila lettere dall'Agenzia delle Entrate : via alla "rottamazione bis" : Arrivano le lettere della cosiddetta "rottamazione-bis". Proprio in questi giorni le 300mila lettere partite da agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) arriveranno ai contribuentiche potrebbero essere...

Le lettere del 22 marzo : Una lettrice scrive: 'Stamattina ho dovuto utilizzare la linea 46 da via Cigna a Porta Susa alle 7, quando gli utenti si recano al lavoro o a scuola... Per salire su un autobus, che ho aspettato quasi ...

Terzigno - le lettere del marito suicida alla figlia : “Un giorno capirai” : Terzigno, le lettere del marito suicida alla figlia: “Un giorno capirai” “Purtroppo – scrive – siamo arrivati a questo punto senza sapere neanche come”. Continua a leggere

Le lettere del 15 marzo : Un lettore scrive: 'Questa mattina, come tutte le altre, ho letto il 'Buongiorno' di Mattia Feltri che trattava, con la sua solita ironia, a me molto gradita, della mancata realizzazione a Torino ...