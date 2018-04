Le auto parcheggiano da sole all’aeroporto di Amburgo

gqitalia

All'aeroporto di Amburgo le auto si parcheggiano da sole e quelle elettriche si ricaricano automaticamente

(Di martedì 17 aprile 2018) Ogni anno unmobilista di Los Angeles trascorre in media 102 ore a cercare parcheggio, regalando quattro giorni della sua vita a delle attività più snervanti in assoluto. In Italia non arriviamo a questi livelli ma non abbiamo comunque molto da stare allegri, visto che a Roma le ore sprecate cercando di parcheggiare sono 39 e a Milano 33. Il Gruppo Volkswagen vuole provare a restituire questo tempo aglimobilisti arrivando a un futuro dove sarà possibile scendere dall’e lasciarla cercare parcheggio innomia. Tutte le manovre saranno eseguitenomamente dalla vettura, senza stress, possibilità di danni e soprattutto senza perdite di tempo. Se pensate che sia fantascienza sappiate che un primo progetto pilota è già in atto all’Aeroporto die vede impegnate alcune vetture Audi, Porsche e Volkswagen. Il test prevede che gli utenti possano prenotare il ...