Lazio | Inzaghi | ' Immobile in dubbio Niente tabelle | pensiamo alla Fiorentina'

tuttosport

: ?? Sono 2??3?? i calciatori convocati da mister Simone #Inzaghi per la sfida delle ore 20:45 contro la… - OfficialSSLazio : ?? Sono 2??3?? i calciatori convocati da mister Simone #Inzaghi per la sfida delle ore 20:45 contro la… - Gazzetta_it : #EuropaLeague #SalisburgoLazio 4-1. Austriaci in semifinale, Inzaghi eliminato - MarcoErcole1 : Lazio, Inzaghi: ''Presto per fare i conti, a Firenze serve una grande gara''. Immobile in dubbio -

(Di martedì 17 aprile 2018) ROMA - 'sinceramente non ne ho mai fatte. Non bisogna pensare alle sei partite che restano ma solo a quella che viene. Per noi ora quello che è più importante è fare una buona gara a Firenze ...