ilgiornale

: L'arbitro Mattarella dà il rigore: alla Casellati il primo tiro - 51fini : L'arbitro Mattarella dà il rigore: alla Casellati il primo tiro - TwittGiorgio : L'arbitro Mattarella dà rigore Alla Casellati va il primo tiro..... - demian_yexil : RT @FuoriTesta1: #Benatia in pratica dà dello stupratore all'arbitro Oliver e della testa di ca.. a Crozza. Ora ci manca solo che dia del p… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Per bere, sì che hanno bevuto e anche bene visto la qualità dei prodotti del Vinitaly. Ma niente brindisi e soprattutto niente accordo tra Salvini e Di Maio: nessun passo avanti, nessuna apertura. Nemmeno dai canali riservati sono arrivati al Colle segnali concreti da Lega e M5s. E così sta per scattare l'ora della negoziatrice. Oggi è in programma l'informativa di Gentiloni sulla Siria a Camera e Senato e forse già domani, salvo sorprese o cambi di strategia, il capo dello Stato passerà all'azione. Lo farà, pare, scegliendo l'opzione B, un mandato esplorativo a Elisabetta.Il presidente del Senato al momento ha più possibilità del suo collega della Camera: un incarico a Roberto Fico potrebbe infatti essere visto come un tentativo di destabilizzare il gruppo dirigente grillino. Da incaricata, lanon avrà il compito di cercare una maggioranza per se stessa, ma solo ...