L’antivirus per iPhone serve o no?

(Di martedì 17 aprile 2018) Dopo un 2017 da brividi per quanto riguarda la sicurezza informatica delle aziende, il 2018 si è aperto con la scoperta di Meltdown e Spectre, due enormi falle presenti su milioni di device in tutto il mondo, che permetterebbero agli hacker di entrare in possesso di qualsiasi informazione presente sulle macchine. Un filotto di scoperte che ha messo al centro dell’attenzione la gestione della cyber-sicurezza e delle minacce informatiche al fine di riuscire a coltivare una coscienza comune sul problema e provare a intervenire per risolverlo. E se in ambito computer riusciamo a cavarcela (male) installando un antivirus, spesso sono gli smartphone a nascondere le trappole più pericolose, anche per chi ha un. Nonostante Apple sia sinonimo di sicurezza, grazie all’ecosistema chiuso in cui non puoi installare un’app che non sia presente nell’App Store – ...