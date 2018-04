Lanciò una molotov dentro la discoteca Qube | vicino confessa | ' Non sopportavo la musica

Below : gli sviluppatori discutono di una possibile edizione fisica e del lancio su altre piattaforme : Below è il progetto che segna il ritorno sulle scene di Capybara Games in seguito a Critter Crunch e Super Time Force. Per chi non lo sapesse, si tratta di un action-adventure con visuale dall'alto e un'impostazione da roguelike dallo stile piuttosto ispirato che, dopo numerosi ritardi, vedrà la luce nel 2018.Ora, grazie alla segnalazione di Gamingbolt, arrivano interessanti notizie sul gioco che riguardano un'eventuale edizione fisica e il ...

Fermo. Protocollo d'intesa sulle politiche di bilancio 2018 : soddisfazione per Amministrazione Comunale e Sindacati : ... come gli interventi per favorire le imprese e le attività del centro storico e quindi dell'economia cittadina, ma rimane la soddisfazione perché sappiamo che la crisi persiste. Confermo che però, ...

Shiin : la nuova avventura horror per Nintendo Switch riceve il primo trailer ed una data di lancio : Quest'oggi Experience ha pubblicato il primo trailer per la prossima avventura horror che metterà piede per Nintendo Switch, riporta Dualshockers.Il gioco si intitola Shiin e la versione per Switch si aggiunge a quella PS4 e PS Vita precedentemente lanciate in Giappone.Sappiamo inoltre la data di lancio giapponese: il gioco sarà accessibile al pubblico a partire dal 28 giugno. Il prezzo originariamente annunciato era di 5.800 yen, ma è stato ...

The King of Fighters '97 Global Match ha una data di lancio : The King of Fighters '97 Global Match approderà per PlayStation 4, PS Vita e PC il 5 aprile, rivela l'ultima edizione del settimanale The Drop pubblicato sul PlayStation Blog.Come riporta Gematsu, The King of Fighters '97 Global Match è un porting di The King of Fighters '97 ma con l'introduzione delle battaglie online e nuove feature implementate. I giocatori potranno scegliere tra due stili di combattimento distinti, una "Advance Mode" e una ...

L'Ombra della Guerra : il nuovo DLC "La Desolazione di Mordor" ha una data di lancio : L'Ombra della Guerra avrà un nuovo DLC, esso si intitola La Desolazione di Mordor e ora, oltre al nome, sappiamo anche la data di uscita.L'ultimo contenuto aggiuntivo previsto per il gioco sarà disponibile tra qualche settimana, per la precisione a partire dal prossimo 8 maggio. Il DLC, con protagonista il capitano Baranor, ci porterà a viaggiare nei suoi panni fino alla regione desertica di Lithlad, dove un'imponente cittadella dei Predoni ...

Olivicoltura - Unaprol : bilancio shock danni maltempo : 120 mln euro : Roma, 30 mar. , askanews, - Dalle approfondite verifiche sui danni provocati dal gelo siberiano di fine febbraio è emersa una situazione estremamente grave e decisamente peggiore rispetto a quella ...

Consiglio Comunale - approvato nella notte bilancio di previsione 2018-2020 : L'Aquila - Il Consiglio Comunale dell’Aquila ha approvato in nottata il bilancio di previsione 2018-2020. Il voto è avvenuto intorno all’1 e 30. A favore del provvedimento si sono espressi 19 consiglieri (la maggioranza composta dai gruppi di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi con Salvini, Benvenuto Presente, L’Aquila Futura, Udc), contro 11 consiglieri (i gruppi di opposizione Pd, il Passo possibile, Articolo 1 per L’Aquila, ...

Consiglio Comunale : si vota per il Bilancio di previsione : Claudio Gori - Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane La diretta streaming del Consiglio Comunale non sarà disponibile per l'implementazione di uno nuovo servizio che rientra tra le varie ...

Sea of Thieves : a una settimana dal lancio cominciano a proliferare i cheater : Nonostante Sea of Thieves basi la sua esperienza più sull'esplorazione e sulla collaborazione tra pirati piuttosto che sulla competizione tra questi, sembra che il fenomeno dei cheater stia dilagano nei server del gioco. Il titolo piratesco di Rare si basa su un open world dove è possibile imbattersi in pirati nemici in ogni momento, e sembra che alcuni giocatori stiano utilizzando del software malevolo per ottenere un considerevole vantaggio ...

Italian Exhibition Group - IEG - : il Cda approva il progetto di Bilancio 2017 con una serie di +. Proposti dividendi ai soci di 10 - 5 milioni ... : La crescita dell'indebitamento, inferiore alle attese, è dovuta alla politica di distribuzione dei dividendi , oltre 10,5 milioni i dividendi ordinari e straordinari a favore dei soci nel corso 2017, ...

Flashback 25th Anniversary ha una data di lancio su Nintendo Switch : Microids ha da poco annunciato la data d'uscita di Flashback 25th Anniversary su Switch, che sarà disponibile per la console Nintendo a partire dal 7 giugno 2018. Lo studio ha presentato inoltre una collector's edition esclusiva per le regioni Europa e Australia che potrà essere acquistata a 39,99€ su Amazon.Come riporta Nintendo Everything, la collector's include un case metallico in stile cartuccia retro, una card metallica numerata, un ...

Lancio dello smartphone - cadute nel water e prezzi esorbitanti in una nuova infografica : Tra smartphone caduti nella tazza del water, Lancio dello smartphone come sport e prezzi da capogiro, diamo un'occhiata a un'infografica proveniente dalla Germania che svela alcune interessanti statistiche e curiosità. L'articolo Lancio dello smartphone, cadute nel water e prezzi esorbitanti in una nuova infografica proviene da TuttoAndroid.

L'Ue : 'L'Italia mantenga una politica di bilancio responsabile' : "Specialmente per l'Italia , che ha il secondo debito pubblico più alto delL'Ue, è importante che si resti sui binari di una politica di bilancio responsabile". A dirlo è il vicepresidente della ...