Lago Baikal | la prova più estrema con Mazda Cx-5

Alghe pericolose sulle coste del Lago Baikal - : "L'inquinamento delle coste del Lago Baikal ha assunto dimensioni catastrofiche. Circa il 60% delle coste del Lago sono ricoperte da Spirogyra, Alghe che proliferano in acque stagnanti, in precedenza ...

Il Lago Baikal in Siberia è un posto pazzesco : 15 consigli per scoprire questa destinazione mito! : Mistico e selvaggio, il Lago Baikal è un luogo di presenze e superlativi nel cuore della Siberia orientale ed una delle opzioni per scoprirlo è attraversare la Russia con la leggendaria TranSiberiana. Se invece il tempo a disposizione non è molto si può volare a Irkutsk da Mosca e magari ritornare via Ulan-Ude; città della Buriazia e ultima Repubblica della Federazione prima della Mongolia. Qualunque sia ...