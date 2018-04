L' Agenzia delle Entrate assume in tutta Italia | quattro bandi e 650 posti | le info sul

Energia : ENEA con l’Agenzia Internazionale dell’Energia per rafforzare il ruolo delle donne : rafforzare il ruolo delle donne nei settori dell’efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e delle tecnologie low-carbon per dare maggiore impulso al processo di transizione energetica. È l’obiettivo dell’accordo di collaborazione ‘Clean Energy Education and Empowerment’ (C3E) che la IEA (Agenzia Internazionale dell’Energia) ha siglato con Italia, Canada, Finlandia e Svezia. A rappresentare il nostro Paese l’ENEA, che è presente nel ...