Lagardère : vende alcuni asset radio a Czech Media Invest per 73 mln : Parigi, 17 apr. (AdnKronos) – Il gruppo francese Lagardère vende al gruppo Czech Media Invest i suoi asset radio in Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Romania per 73 milioni di euro. Lo rende noto il gruppo Lagardère, precisando che si tratta di una prima operazione di cessione degli asset di Lagardère Active nell’ambito dello sviluppo strategico del gruppo. Per Czech Media Invest questa operazione rafforzerà la sua strategia di ...