L' addio del più grande | 15 anni fa l' ultima di Michael Jordan

Concorrenti e opinionisti del Grande Fratello 2018 : Barbara D’Urso torna nella casa e conferma l’ addio alla diretta : Concorrenti e opinionisti del Grande Fratello 2018 pronti a dare vita alla nuova edizione del reality in versione nip. Dopo il successo della doppia versione vip condotta da Ilary Blasi, Barbara D'Urso da domani sera, 17 aprile, sarà al timone della versione nip che vedrà una serie di sconosciuti aggiungersi ad alcuni volti noti della "cronaca" e dell'attualità per rimanere chiusi nella casa più spiata d'Italia e rimanere lì per tre mesi circa ...

Bianca Atzei dice addio all’Isola dei Famosi con una lettera mai scritta : anticipazioni ultima puntata del 16 aprile : Lacrime in Honduras per Bianca Atzei e gli altri naufraghi all'Isola dei Famosi. ultima pergamena per i concorrenti di questa edizione che, in realtà, sono già in Italia ma che solo nel daytime di oggi abbiamo visto partire alla volta della nostra Penisola dove questa sera affronteranno la loro ultima diretta in occasione del gran finale dell'Isola dei Famosi. I più "profondi" sono Jonathan e Francesca Cipriani, i due concorrenti ancora in ...