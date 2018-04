La Virtus Roma ospita Biella

DIRETTA/ Virtus Roma Siena (risultato finale 68-66) streaming video e tv : Landi al fotofinish! (A2 Ovest) : DIRETTA Virtus Roma Siena, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Capitolini ad un passo dai playout, la Mens Sana potrebbe riuscire a qualificarsi ai playoff(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 20:23:00 GMT)

Virtus Roma Siena/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket A2 Ovest) : diretta Virtus Roma Siena, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Capitolini ad un passo dai playout, la Mens Sana potrebbe riuscire a qualificarsi ai playoff(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 08:03:00 GMT)

Basket. Leonis Roma – Virtus Roma 63-54 : Basket Leonis Roma – Virtus Roma 63-54 (17-13, 7-8, 18-14, 21-19). Leonis Roma: Deshawn Sims 19 (8/16, 1/3), David Brkic 16 (1/3, 2/2), Michael Brandon Deloach 15 (1/4, 3/7), Simone Pierich 5 (1/4, 1/4), Marco Venuto 3 (0/1, 1/4), Eugenio Fanti 3 (0/1, 1/1), Alessandro Piazza 2 (0/4, 0/3), Daniele Bonessio 0 (0/1 da 2), Luca Cesana. NE: Lorenzo Torresani, Gianluca Santini, Giulio Casale. All. Turchetto, Ass. Di Chiara e Pasquinelli. Tiri ...

Serie A2 - la Virtus Roma ingaggia Davide Raucci : Roma - Reduce dalla vittoria in volata con Treviglio, la Virtus Roma si rinforza ulteriormente ingaggiando l'ala classe 1990 Davide Raucci. Dopo un'esperienza triennale alla Fortitudo Bologna, con cui ...

Raucci svolgerà nel pomeriggio il primo allenamento con i suoi nuovi compagni – Roma – La Virtus Roma comunica l'ingaggio di Davide Raucci, ala di...

Match delicato per la Virtus Roma a Treviglio. Bucchi: «C'è bisogno di uno sforzo ulteriore, dobbiamo mettere in campo ancora più energie». Torna a giocare...

torna alla vittoria la Virtus Roma che, sul parquet casalingo, batte la Fortitudo Agrigento per 89-72, confermando, quindi, ciò che era stato detto da coach...

La Virtus Roma oggi, Alle ore 18:00, affronterà Agrigento al Palatiziano, in una sfida tutt'altro che semplice visti i sogni playoff, sempre più vivi, dei...

Se si potesse definire il momento della Virtus Roma con una metafora salterebbe subito in mente una macchina che, una volta entrata in una galleria...

Virtus Roma impegnata nel derby con Rieti. Bechi: «Crescere ulteriormente in coesione e consistenza». derby laziale per la Virtus Roma che domani, per la 23^...

DIRETTA / Virtus Roma Napoli (0-0) streaming video e tv - risultato live. Palla a due (basket A2 oggi) : DIRETTA Virtus Roma Napoli info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, match delicatissimo per la salvezza (oggi 18 febbraio 2018)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:40:00 GMT)