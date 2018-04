La stimolazione cerebrale per combattere la depressione

wired

(Di martedì 17 aprile 2018) Nuove speranze per la lotta allaarrivano dai laboratori del Children’s Hospital of Philadelphia. Il team di neurobiologi americani, infatti, ha appena identificato un nuovo percorso nei circuiti cerebrali che, quando stimolato, porterebbe a un “comportamento antidepressivo”. Per ora, precisano i ricercatori su Nature Medicine, questaè stata sperimentata solo sugli animali, ma se si dimostrerà efficace anche negli esseri umani potrebbe potenzialmente essere un nuovo trattamento contro la. “Il disturbo depressivo è un grave problema di salute. Finora, i trattamenti disponibili sono risultati efficaci, ma hanno anche un alto tasso di recidive e significativi effetti collaterali”, commenta l’autrice Amelia J. Eisch. “Poiché gli scienziati ritengono che lasia causata da malfunzionamenti nei circuiti ...