huffingtonpost

: RT @GianpaoloRosell: 100 anni di Solitudine: una delle cose più belle che abbia mai letto. Uno dei libri che mi ha più ispirato. Con la su… - weci65 : RT @GianpaoloRosell: 100 anni di Solitudine: una delle cose più belle che abbia mai letto. Uno dei libri che mi ha più ispirato. Con la su… - HuffPostItalia : La solitudine delle esistenze ferite e la necessità di costruire solidarietà diffusa - GianpaoloRosell : 100 anni di Solitudine: una delle cose più belle che abbia mai letto. Uno dei libri che mi ha più ispirato. Con la… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Quale senso di profonda e desolantedeve aver accompagnato le giornate dell'uomo che a Forlì ha ucciso la figlia 46enne gravemente disabile e poi ha tentato il suicidio. Un padre spaventato dal futuro, da un domani dove lui o la moglie non avrebbero potuto essere lì, vicino a quella figlia fragile, dipendente dalle loro cure e dal loro amore. E il pensiero di quel domani inaccettabile si è insinuato come un veleno, non lasciando nessuno spazio alla speranza ma scavando un vuoto che ha ingoiato tutto, fino all'ultimo terribile gesto. La morte come unico rimedio per impedire che si realizzi la paura più grande: che ne sarà di mia figlia? Chi si occuperà di lei?Le istituzioni possono darerisposte che, tuttavia, non sempre sono sufficienti. La legge sul "Dopo di noi" con cui abbiamo stabilito la creazione di un fondo per ...