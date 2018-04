La rivolta dei braccianti sikh | i nuovi schiavi dell’Agro Pontino 

Veto su Berlusconi - rivolta dei grillini contro Luigi Di Maio : 'Hai fallito' : 'Spartizioni di poltrone', 'protagonismo', 'troppe telefonate con Matteo Salvini '. Insomma siamo al 'fallimento della linea di Luigi Di Maio '. Il Movimento 5 stelle è spaccato sul suo candidato ...

Picchiati e umiliati dai bulli - la rivolta dei prof : "Episodi sconvolgenti - serve nuova legge" : Dalla professoressa disabile "bullizzata" e derisa dai suoi alunni in una scuola di Alessandria (con tanto di video postato su WhatsApp)...

Bancari Montepaschi in rivolta "Pressing insostenibile dei capi" Quelle telefonate ripetute in filiale... : Per fortuna che è una banca pubblica, con l'ombrello dello Stato al 68% del capitale che l'ha messa al sicuro fino al 2021. Per di più, non ci sono neanche gli stress test periodici della Bce che fotografano la tenuta reale della banche europee più grandi rispetto a improvvisi scenari avversi. Eppure nelle filiali Mps pare che il clima sia poco sereno Segui su affaritaliani.it

Pd - donne in rivolta : "Non ci fidiamo più dei vertici". Lettera appello - quasi 500 firme : Boom per il documento che contiene un duro j'accuse ai piani alti del Partito Democratico. Prima firmataria Francesca Puglisi

La rivolta etica dei lavoratori tech contro i robot militari : Lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale in ambito militare continua a far discutere. Se qualche mese fa era stato Elon Musk a parlare di algoritmi intelligenti come minaccia di un nuovo ...

La rivolta etica dei lavoratori tech contro i robot militari : Dopo la lettera firmata da 3mila dipendenti di Google che criticano la scelta dell’azienda di collaborare a un progetto militare del Pentagono fa seguito l’iniziativa di 50 professori e ricercatori che hanno deciso di boicottare un’università sudcoreana che starebbe realizzando un “robot killer” basato sull’intelligenza artificiale assieme a un ente militare....

[La polemica] La Ferilli - i trans - gli antiabortisti e la rivolta dei nuovi talebani : Benvenuti nel tempo dei nuovi talebani. Ci sono tre storie apparentemente diverse, che turbinano nei giornali di questa mattina, unite da un unico filo, tre storie che raccontano il tempo di censura ...

Google in affari col Pentagono. La rivolta dei dipendenti : "Non siamo il diavolo" : MILANO - I dipendenti Google si scagliano contro le scelte aziendali a sostegno del Pentagono. Migliaia di lavoratori hanno sottoscritto una lettera alla controllata di Alphabet contestando il ...

Mobilitazione social/ La 'rivolta dei tulipani' : Roma sa resistere ai vandali : La vicenda del parco dei tulipani inaugurato a Prima Porta e subito maltrattato dai suoi visitatori ha offeso i Romani. Sui social network sono volate invettive contro gli incivili che hanno saputo ...

Messico - rivolta dei detenuti in un carcere : uccisi 7 poliziotti : Sette poliziotti sono stati uccisi in Messico in un'operazione delle forze dell'ordine per reprimere una rivolta di detenuti scoppiata in una prigione nello Stato di Veracruz, nell'est del Paese. E' avvenuto nel carcere di La Toma, ad Amatlan, riferiscono le autorità locali. Gli agenti stavano cercando di riportare l'ordine ma "sono stati respinti dai detenuti che hanno sequestrato strumenti dal workshop di falegnameria" usandoli come armi.