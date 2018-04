La Rai taglia Gramellini | Liguori resta al TgCom

TV - Rai5 : “Nati per sopravvivere” - la battaglia per la vita e la discendenza : La natura impone immani sacrifici a chi vuole e deve lasciare una discendenza. La sopravvivenza della specie diventa allora la dolce ricompensa nella infinita battaglia per la vita. Lo spiega il secondo e ultimo episodio della serie in prima visione “Nati per sopravvivere”, in onda domenica 15 aprile alle 21.15 su Rai5. Molti animali combattono fino a rischiare la vita pur di guadagnarsi il diritto di accoppiarsi; alcune specie affrontano lunghi ...

F1 - Toto Wolff : “In BahRain sarà battaglia serrata con Ferrari. In F1 ogni errore è punito - come in Australia” : La Formula Uno ripartirà nel weekend del 7-8 aprile con il Gp del Bahrain, seconda prova stagionale. La Mercedes è uscita con le ossa rotte dalla trasferta in Australia, Lewis Hamilton ha subito il sorpasso da parte di Sebastian Vettel ai box. Toto Wolff, team principal delle Frecce d’Argento, parla del clima che si respira nel garage come riporta la Gazzetta dello Sport: “Sospettavamo che la nuova stagione sarebbe stata molto ...

“Mi hanno rovinato il compleanno”. 80 anni amari per Bruno Pizzul. La storica voce sportiva della Rai - e di intere generazioni - sta per tagliare un importante traguardo - ma per lui c’è stata una “brutta sorpresa” : Bruno Pizzul, la grande “voce” della telecronaca calcistica è da sempre un ciclista metropolitano. Pedala ancora il Bruno nazionale e lo fa verso il traguardo delle 80 primavere che sbocciano l’8 marzo. Ma è un compleanno davvero amaro per Bruno. Nella sua abitazione a Cormons (Gorizia) nella giornata di ieri, approfittando dell’assenza del popolare cronista sportivo e della moglie, dei ladri si sono introdotti e hanno rubato i gioielli ...

È arrivata la felicità 2/ Anticipazioni prima puntata : la battaglia di Angelica (20 febbRaio 2018) : È arrivata la felicità 2, Anticipazioni del 20 febbraio 2018, in prima Tv su Rai 1. Orlando e Angelica dovranno confrontarsi con uno dei peggiori incubi della loro vita. (Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 20:32:00 GMT)