La Rai cambia | Liorni sostituisce Frizzi a L' Eredità | torna la Venier e la Clerici

Rai1 cambia pelle : Liorni al posto di Frizzi - Isoardi a 'La prova del Cuoco' e Mara Venier prepara il ritorno : cambiamenti in vista in casa Rai per la prossima stagione televisiva. Secondo quanto apprende l'AdnKronos, dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi e la sostituzione fino a fine stagione affidata a Carlo ...

Siria - il Raid degli Usa non ha cambiato - quasi - nulla : Situazioni politica e militare invariate, restano le incognite sulla strategia turca, il destino dei curdi e l'effettiva capacità dei sistemi difensivi russi nella regione

Rai 1 - Ora o Mai Più cambia titolo e diventa La Seconda Volta : Ben presto otto meteore musicali avranno una nuova chance nel “varietalent” di Rai 1, in onda subito dopo la fine de La Corrida nel venerdì sera del servizio pubblico con la conduzione di Amadeus e la supervisione di Carlo Conti. Il programma, stando a vedere i listini estivi diramati da RaiPubblicità, non si intitolerà Ora o mai più come inizialmente previsto ma La Seconda Volta e andrà in onda fino al 29 giugno.L'idea del nuovo format ...

Domenica In - la Rai maschera il flop : Cristina Parodi resta - il nome cambia : Tutto come previsto. O quasi. Dopo gli ascolti super-flop di questa stagione, Benedetta Parodi lascerà Domenica In per tornare a lavorare al gruppo di Discovery alla nuova edizione di Bake Off Italia ,...

Come cambia la televisione dopo gli accordi Sky-Mediaset e Rai-Amazon : Come sopravvivere nell’era della Internet tv? La televisione tradizionale non ha ancora trovato una risposta. Ma gli accordi Sky-Netflix, Sky-Mediaset e Amazon-Rai sono segnali concreti di un’industria che prende atto di una rivoluzione inevitabile, con un mercato sempre più competitivo e una crescente frammentazione del pubblico per l’entrata in scena dei servizi di streaming (cominciata in Italia nel 2015, con il debutto di ...

Formula 1 - Ferrari : cambia il pit stop dopo l'incidente al meccanico in BahRain : l'incidente al meccanico Francesco Cigarini durante il Gran Premio del Bahrain, ha portato ad un cambio nella procedura di pit stop per la Ferrari . Se a Sakhir la gamba del meccanico aveva era ...

Il rischio Raid divide Salvini e Di Maio. Pd : Lega dica se vuol cambiare alleanze internazionali : Supporto agli alleati, ma nessun coinvolgimento diretto, è la linea del governo. La Lega ribadisce di non credere all'uso di armi chimiche e chiede a Gentiloni di opporsi ai bombardamenti. I ...

Fabrizio Frizzi - Rai e Mediaset cambiano palinsesti. Fiorello : “Avevamo pensato di non andare in onda. Invece lo faremo” : La morte di Fabrizio Frizzi ha sconvolto il mondo dello spettacolo, tanto da spingere Rai e Mediaset a cambiare i propri palinsesti per la giornata di lunedì. “La prova del Cuoco” di Antonella Clerici non è andato in onda e neanche “I fatti vostri“, come annunciato dallo stesso Giancarlo Magalli su Facebook. Salta anche l’appuntamento in diretta di “Detto Fatto” con Caterina Balivo: “Oggi Fabry ...

