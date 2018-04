La procura vuole riaprire il caso sulla morte di Ilaria Alpi

ilgiornale

: Omicidio Ilaria Alpi, nuove carte. «Caso da riaprire» //roma.corriere.it/notizie/cronaca/18_aprile_17/ilaria-alpi-… - froma01k : Omicidio Ilaria Alpi, nuove carte. «Caso da riaprire» //roma.corriere.it/notizie/cronaca/18_aprile_17/ilaria-alpi-… - edo_peruz : @antoninobill @fattoquotidiano guerra civile europea che la Francia procura costantemente facendo e disfacendo d'impulso quello che vuole -

(Di martedì 17 aprile 2018) Potrebberoille intercettazioni depositate dalladi Roma e che soltanto di recente sono state trasmesse da Firenze. Sono documenti finora inediti, che gli inquirenti sperano possano aiutare a fare lucedie di Miran Hrovatin, la giornalista e il cameraman della Rai morti nel marzo del 1994 in un assassinio a Mogadiscio.Le intercettazioni depositata risalgono al 2012 e contengono conversazioni tra soggetti di origini somale e residente in Italia che parlano dell'agguato e che ora piazzale Clodio h depositato. Sono ancora molti i lati oscuridella giornalista, per cui è rimasto in carcere per 17 anni Hashi Omar Hassan, poi scagionato e scarcerato dopo la testimonianza di Ahmed Ali Rage.Spetterà ora al gip Andre Fanelli decidere se archiviare il, di cui si tornerà a discutere il prossimo 8 giugno. "Prendo atto che la...