La Polonia ha violato le norme Ue disboscando la foresta Bialowieza

meteoweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) Con l’attuazione del piano di sfruttamento della, sito Natura 2000 e patrimonio Unesco, lahail diritto dell’Unione, in particolare le direttive ‘habitat’ e ‘uccelli’. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue, che ha accolto in toto il ricorso della Commissione europea contro il piano. Le autorita’ polacche hanno sempre sostenuto che le attivita’ di disboscamento fossero necessario a causa dell’invasione di un coleottero nocivo e avevano continuato ad autorizzare il taglio di legname nonostante l’alt della Commissione. Nel novembre 2017 l’Esecutivo Ue era arrivato a chiedere l’applicazione di penalita’ immediate in caso di inosservanza dell’ingiunzione. Le multe non sono state necessarie, anche perche’ il neo-ministro dell’ambiente Henryk ...