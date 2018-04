La Playstation 5 uscirà tra due anni | costerà 400 dollari

Blastingnews

: Cyberpunk 2077 uscirà anche su PlayStation 5 e sulla nuova Xbox" - videogames_it : Cyberpunk 2077 uscirà anche su PlayStation 5 e sulla nuova Xbox" - videogames_it : Detroit: Become Human uscirà su PlayStation 4 il 25 maggio 2018 -

(Di martedì 17 aprile 2018) La tecnologia degli ultimi decenni ha fatto passi da gigante. Dai computer sempre più avveniristici ai cellulari sempre più costosi e sofisticati, senza dimenticare i funzionali elettrodomestici ad uso quotidiano, ormai nessuno può fare a meno degli apparecchi elettronici. Il mondo intero ne è pieno, fanno parte della vita quotidiana di ciascuno come tanti altri oggetti presenti nelle nostre abitazioni. E sempre più bambini cominciano ad utilizzarli fin da tenera eta'. Tra tutti gli oggetti elettronici esistenti, tuttavia, c'è qualcosa che attrae i giovani da quasi trent'con la stessa forza della prima volta, quando comparvero nel grande mercato globale come una novita' assoluta per l'epoca: le console dei videogiochi. Tra dueesce la nuova? Tra non molto i fanatici dei videogames potrebbero trovare tra gli scaffali dei negozi di elettronica un'altra ...