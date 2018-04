La mappa dell’Italia diabetica | più casi in città e al centro sud

meteoweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) L’Italian Diabetes & Obesity Barometer Report, realizzato da Ibdo Foundation e Università di Roma Tor Vergata, con il patrocinio di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Associazione nazionale comuni italiani (Anci), Istituto nazionale di statistica (Istat), Istituto superiore di sanità ed HealthCity Institute, ha elaborato una “” dell’Italia. In Italia sono oltre 3 milioni e 200 mila le persone che dichiarano di avere il diabete (dati Istat 2016): valori più elevati della media si evidenziano in Calabria, Basilicata, Sicilia, Campania, Puglia, Abruzzo e Lazio, mentre quelli più bassi si registrano nelle province autonome di Trento e Bolzano e in Liguria. “Possiamo ormai considerare diabete e obesità come una pandemia, con serie conseguenze per gli individui e la società in termini di riduzione sia dell’aspettativa sia ...