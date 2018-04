La lite tra Crozza e Benatia corre sui social

La lite tra Crozza e Benatia corre sui sociali : Roma, 17 apr. , askanews, Maurizio Crozza-Medhi Benatia, la lite corre sui social. Il comico e il giocatore della Juventu se le sono dette di santa ragione, a colpi di tweet e risposte al veleno, ...

(Rimandato) SpaceX lancerà il satellite Tess - cacciatore di pianeti extrasolari : Quando partirà e cosa è? Il Lancio è stato rimandato al 18 Aprile alle ore 22:51 UTC circa le 00:51 italiane Questa notte, alle 00.32 ora italiana, si aprirà la finestra di trenta secondi per il lancio di Tess (Transiting Exoplanet Survey satellite). Questa sarà la nuova missione planetaria della NASA e la prima di […]

Stasera SpaceX lancerà il satellite Tess - cacciatore di pianeti extrasolari : Quando partirà e cosa è? Questa notte, alle 00.32 ora italiana, si aprirà la finestra di trenta secondi per il lancio di Tess (Transiting Exoplanet Survey satellite). Questa sarà la nuova missione planetaria della NASA e la prima di carattere scientifico lanciata con un Falcon 9. […]

Escrementi in giardino Kyenge : razzismo o lite tra vicini? : L'ex ministro torna sulla vicenda dopo che un quotidiano locale ha riportato la testimonianza di un anonimo che ammetteva di essere stato lui a imbrattare i muri dopo discussioni relative al cane di Kyenge

Escrementi nel giardino della Kyenge - niente razzismo ma una lite tra vicini : Stanco di fare lo slalom ra le deiezioni del cane un vicino ha gettato tutto nel giardino dell'ex ministra accusando il marito di lei di non raccogliere i rifiuti dell'animale

Che bocciatura per Huawei P10 lite con aggiornamento B203 : tra batteria e notifiche Facebook : Stanno trapelando in Rete i primi feedback per Huawei P10 Lite dopo il rilascio dell'aggiornamento B203 qui in Italia. Come riportato di recente su OptiMagazine, le prime segnalazioni da parte del pubblico italiano sono giunte nella serata di giovedì, al punto che in tanti nel corso del weekend hanno avuto modo di toccare con mano questo nuovo pacchetto software. Al momento sarebbero almeno due le criticità da analizzare con grande attenzione, ...

"Ho convinto gli Usa a restare" "Falso - ce ne andremo presto" Siria - è lite tra Macron e Trump : E' scontro Stati Uniti-Francia dopo il raid militare in Siria. Il presidente francese, Emmanuel Macron, rivendica la legittimità dell'intervento. Il numero uno dell'Elseo ha ribadito che "in Siria conduciamo una guerra contro i gruppi terroristi... Segui su affaritaliani.it

lite Heather Parisi e Alessandra Celentano/ "Hai i paraocchi" - la maestra sbotta : "Sei ridicola" (Amici 2018) : Heather Parisi e Alessandra Celentano, nuova Lite al serale di Amici 17. "Hai i paraocchi, pensi solo alla danza classica", la maestra sbotta "Sei ridicola quando fai così"(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 23:05:00 GMT)

lite tra vicini di casa - accoltellato uomo di 45 anni : Fermato l'aggressore. La vittima è stata elitrasportata all'ospedale di Udine. Le cause del diverbio sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri

Spara durante lite per le infiltrazioni dal soffitto : morto un uomo - grave una passante : Follonica , Grosseto, , 13 aprile 2018 - Una banale lite per alcuni infiltrazioni dal soffitto. Sarebbe questo il motivo di un pomeriggio di follia a Follonica , con i cittadini terrorizzati e una ...

Follonica - sparatoria in strada : morto un 42enne - arrestato il killer. «lite per vicinato» - feriti due passanti : Spari e caos in strada a Follonica, nel grossetano, dove un uomo di 42 anni, Salvatore De Simone, albergatore titolare dell'Hotel Stella, è morto e altre due persone sarebbero rimaste...

Cosa non perdere in tv questo weekend - tra streaming - satellite e digitale terrestre : IN streaming IT (Infinity – dal 13 aprile) Il film horror di Andres Muschietti, ispirato all’omonimo bestseller di Stephen King, è uscito lo scorso ottobre conquistando critica e box office. Infinity dà la possibilità di vederlo in anteprima, dal 13 al 19 aprile. Un’occasione che gli amanti del genere non dovrebbero perdere. Bosch (Amazon Prime Video – dal 13 aprile) questo week-end debutta in anteprima streaming la quarta stagione ...

Grosseto - un morto e due feriti : spari dopo lite tra vicini a Follonica/ Ultime notizie - killer in isolamento : Follonica, sparatoria in strada per una lite di vicinato: un morto e due feriti gravi. Le Ultime notizie: il killer è stato fermato dopo la fuga, le ricerche sono durate un'ora circa(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 18:39:00 GMT)

Follonica - sparatoria dopo una lite tra vicini : un morto e due feriti : Follonica, sparatoria dopo una lite tra vicini: un morto e due feriti Follonica, sparatoria dopo una lite tra vicini: un morto e due feriti Continua a leggere