La leggenda del pirata Henry Morgan e le acrobazie di Boris Vian

StarCasinò ti porta allo stadio : in palio una gara del Milan vicino a una leggenda : Un pulmino che percorre tutta Italia e va a prendere i tifosi a casa per portarli a San Siro a vedere una partita del Milan accanto a un ex giocatore rossonero. Questa è l'iniziativa organizzata da StarCasinò, uno degli sponsor del club rossonero, che offre la possibilità di andare a seguire una delle partite della

Volley - Pierluigi D’Angelo nella leggenda : il più vecchio giocatore della Serie A! In campo a 54 anni : Pierluigi D’Angelo è entrato nella storia della pallavolo italiana e ci rimarrà per sempre. Ieri, infatti, il palleggiatore della Messaggere Bacco Catania è diventato l’uomo più vecchio capace di giocare una partita di Serie A: 54 anni, 2 mesi, 3 giorni per il DS del team che ha giocato alcuni scampoli del match contro il Club Italia, playout della Serie A2 (sconfitta per 3-0). Il regista catanese mancava dalla Serie A addirittura da ...

Yakuza 6 : la leggenda del Dragone di Dojima torna in vita nella serie live action “Stories of the Dragon : The Legend of Kazuma Kiryu” : SEGA ha rilasciato una serie di cortometraggi live action di Yakuza 6: The Song of Life, il nuovo episodio della serie già recensito sulle nostre pagine. Questi cortometraggi, prodotti in collaborazione con Liquid Advertising e diretti da Christopher Ewing, sono stati interamente girati a Tokyo, Giappone. Trattano della leggenda del Dragone di Dojima dal punto di vista di tre individui che hanno assistito al cambiamento della propria vita e ...

A Empoli "leggenda" - festival della lettura e dell'ascolto per bambini e ragazzi : FIRENZE - Per la prima volta Empoli ospita 'Leggenda', il festival dedicato alla lettura e all'ascolto con spettacoli, laboratori, incontri con autori e mostre mostra mercato del libro che animeranno la città e in particolare le scuole. L'appuntamento è dal 25 al 27 maggio, un lungo fine settimana che ...

VIDEO I gol della Roma contro il Barcellona : semifinale di Champions League! Dzeko - De Rossi e Manolas per la rimonta leggendaria : Oltre la leggenda, oltre la mitologia, oltre il miracolo sportivo, oltre l’impresa. La Roma si è qualificata alle semifinali della Champions League ribaltando il Barcellona: dopo la sconfitta per 4-1 patita al Camp Nou, i gialloRossi hanno battuto i blaugrana per 3-0 e sono entrati tra le quattro grandi d’Europa per la prima volta nella storia. Edin Dzeko l’ha sbloccata al 6′ insaccando su lancio lungo di De Rossi, il ...

Addio a Sauro Tomà - ultima leggenda del Grande Torino : A 92 anni, si è spento Sauro Tomà, leggenda -a suo modo- del Grande Torino. Era l'ultimo superstite della mitica squadra granata, perita nella tragedia di Superga il 4 maggio 1949. Lui, su quel maledetto volo per e da Lisbona, non era salito, per la fatalità di un infortunio a un ginocchio che lo aveva costretto a fermarsi. Giocò nel Torino 77 partite, lo lasciò nel 1951 per chiudere la carriera nel Brescia e poi nel Bari.

JOHNNY CASH/ "Forever Words" : l'album di inediti curato dal figlio del leggendario "Man in Black" : Il figlio della leggenda della musica country JOHNNY CASH ha ritrovato testi e poesie inedite del padre e li ha dati a una schiera di musicisti da musicare. ANGELO OLIVA(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 06:38:00 GMT)LETTURE/ "Dai Led Zeppelin allo Zen": come la musica ci ha salvato la vitaGIORGIO GABER/ L'inedito "Le donne di ora" e il disco prodotto da Ivano Fossati

Parigi-Roubaix 2018 - Peter Sagan scolpisce la leggenda sulle pietre! Trionfo epico del campione del mondo - in fuga oltre 50 km : Finalmente Peter Sagan! La vittoria più bella della carriera è arrivata nella corsa più speciale del calendario: 52 chilometri all’attacco per arrivare a vincere la Parigi-Roubaix 2018, dominando il pavé e gli avversari della vigilia, che si sono quasi arresi senza lottare alla superiorità dello slovacco quando è scattato, senza accennare reazioni. Per Sagan, già tre volte campione del mondo, si tratta del secondo successo della carriera ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : Valentino Rossi e la danza del sole. Il Dottore vuole l’asciutto - caccia alla vittoria da leggenda : Valentino Rossi è pronto per fare la danza del sole a Termas de Rio Hondo. Il Dottore crede fermamente di poter vincere il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP, come ha lasciato trapelare nelle dichiarazioni della vigilia ma ha bisogno che l’asfalto sia asciutto: in queste condizioni, forte di un passo gara davvero importante, ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e per tornare al successo. Non è un ...