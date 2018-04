La Juve chiama | Darmian risponde | “Decido a fine stagione”

Juventus - settimo scudetto vicino : un segreto chiamato Allegri : Allegri IL MAGO - Inutile girare intorno, criticare la qualità del gioco, aggrapparsi a scuse: Massimiliano Allegri è stato, e continua ad essere, uno dei migliori allenatori del mondo. L'ultimo ...

Juventus - Buffon al Boca Juniors : Tevez chiama l’ex compagno : Juventus, Buffon AL Boca Juniors- Secondo quanto riportato da “Radio Continental”, il Boca Juniors, capitanato da Carlos Tevez, sarebbe pronto a convincere Gigi Buffon a trasferirsi in Argentina al termine della stagione. FINALE DI CARRIERA Carlos Tevez sarebbe pronto a convincere l’attuale numero 1 bianconero a fare retromarcia sull’addio al calcio e terminare la carriera […] L'articolo Juventus, Buffon al Boca ...

Serie A - 31^ giornata LIVE : il Napoli chiamato a rispondere alla Juventus : Serie A, 31^ giornata LIVE, continua il programma valido per la 31^ giornata del massimo campionato italiano, nel lunch match in campo Torino ed Inter, buona prestazione della squadra di Luciano Spalletti ma a vincere sono stati i granata grazie alla rete di Ljajiic. Il Napoli in campo contro il Chievo e chiamato a rispondere al successo della Juventus contro il Benevento. Scontro fondamentale per la salvezza quello tra Verona e Cagliari, così ...

Benevento-Juventus 0-0 LIVE - i bianconeri chiamati a riscattare la debacle Champions : Benevento-Juventus 0-0 LIVE – Prende il via la 31^ giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con il match tra Benevento e Juventus, la squadra di De Zerbi crede ancora alla salvezza e proverà a mettere in difficoltà i bianconeri, la squadra di Allegri ha intenzione di allungare momentaneamente sul Napoli ed è chiamata a riscattare la debacle in Champions League contro il Real Madrid. Benevento (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, ...

Champions - la gufata di Totti : 'chiama' il Real per Juve GUARDA : Qualche mese fa fu un sorrisetto sarcastico al bigliettino 'Barcellona' abbinato alla Juve; oggi un 'Real' sussurrato due volte al suo vicino di posto quando alla Juve doveva essere accoppiata la ...

Juventus - Dani Alves chiama Dybala : il PSG prepara la maxi offerta. La risposta di Marotta… : Juventus, Dani Alves chiama Dybala: il PSG prepara la maxi offerta. La risposta di Marotta… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Dani Alves chiama Dybala- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, Dani Alves starebbe cercando di convincere Dybala a trasferirsi al PSG. Dopo la precoce eliminazione dalla ...

Juventus - è gioia grande ma non chiamatela “impresa” : raggiunto l’obiettivo minimo - l’organico del Tottenham non è all’altezza dei top player bianconeri : La Juventus ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League, dopo il 2-2 dell’andata la squadra di Massimiliano Allegri ha ribaltato i pronostici, soprattutto considerando il primo tempo della gara di ritorno. Dopo un evidente rigore non fischiato al club bianconero, Tottenham in vantaggio grazie ad un gol di Son, poi la reazione biaconera nella ripresa con la squadra di Allegri che ha ribaltato tutto prima con Higuain e poi ...