La furia del M5s contro il Cav Toninelli | Siamo noi i killer di Berlusconi

Benatia-Crozza - cosa è successo. La furia del calciatore su Instagram : Il difensore marocchino risponde per le rime al comico, protagonista di una battuta infelice durante lo show "Fratelli di Crozza"

“Falsa! Lo ha fatto a telecamere spente” - la furia di Eva. Mara Venier nel mirino della Henger : “Hai due facce! Perché non hai detto nulla in diretta?”. E all’Isola dei “fumati” scoppia l’ennesimo caso (anzi - un mistero) : È stato uno dei momenti trash più intensi dell’anno (appena iniziato per giunta) e sembra che rimarrà sul podio per ancora molto tempo. Parliamo naturalmente della sfuriata assassina di Alessia Marcuzzi verso la versione santarellina dell’ex pornosar Eva Henger, negli studi televisivi dell’Isola dei famosi edizione 2018. La naufraga, intervistata dal settimanale DiPiù, dimostra di non avere alcuna intenzione di “salvare” conduttrice e ...

Ceccarini fa infuriare i tifosi dell'Inter : 'Iuliano-Ronaldo? Ecco la verità' Video : Uno degli episodi che verranno ricordati per sempre da tutti gli appassionati di calcio è quello del contatto tra #Ronaldo e Mark Iuliano in uno Juventus-Inter del 1998, decisivo per la lotta scudetto, con il match terminato 1-0 per i bianconeri grazie alla rete di Alessandro Del Piero. Ancora oggi, vedendo quell'intervento, tante sono le polemiche [Video] e in molti si chiedono come abbia fatto l'arbitro di allora, Piero #Ceccarini, a non ...

Ceccarini su Juventus-Inter del 98 : “Fu fallo di Ronaldo su Iuliano”/ Gigi Simoni furia contro l'arbitro : Ceccarini: “Ronaldo-Iuliano era fallo per la Juventus”: Gigi Simoni è una furia. L’arbitro del famoso match torna a parlare dopo quasi 20 anni, e l’ex tecnico nerazzurro si indigna(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:40:00 GMT)

Ceccarini fa infuriare i tifosi dell'Inter : 'Iuliano-Ronaldo? Ecco la verità' : Uno degli episodi che verranno ricordati per sempre da tutti gli appassionati di calcio è quello del contatto tra Ronaldo e Mark Iuliano in uno Juventus-Inter del 1998, decisivo per la lotta scudetto, con il match terminato 1-0 per i bianconeri grazie alla rete di Alessandro Del Piero. Ancora oggi, vedendo quell'intervento, tante sono le polemiche e in molti si chiedono come abbia fatto l'arbitro di allora, Piero Ceccarini, a non fischiare il ...

Boomdabash con Fabri Fibra e Jake La furia in Barracuda : testo e video del nuovo singolo : Boomdabash con Fabri Fibra e Jake La Furia in Barracuda, il nuovo singolo disponibile da oggi - venerdì 6 aprile - in radio e in digital download. Il videoclip ufficiale del brano sarà disponibile su YouTube, su Vevo e in rotazione televisiva da lunedì 9 aprile 2018. Boomdabash con Fabri Fibra e Jake La Furia in Barracuda segna il ritorno dei Boomdabash, una delle band reggae d’origine salentina più apprezzate del momento che nel nuovo brano ...

Champions League - bus del City assaltato : Guardiola diventa una furia ad Anfield : L'accoglienza non è certo stata delle migliori. Bus del City bersagliato dai tifosi del Liverpool: lancio di bottiglie, lattine, fumogeni e qualsiasi altro oggetto buono per creare dei danni. Nessun ...

Il pitbull azzanna un bambino : il video choc della furia del cane : Il pitbull corre senza fermarsi. I presenti si rintanano dove possono, chi scappa e chi si fionda dentro al locale. Fuori rimane solo un ragazzino che viene azzannato dal cane alla gamba e trascinato via.Siamo per le strade di Nuova Delhi, nel quartiere di Uttam Nagar. Una donna cerca di aiutare il ragazzino, cercando di afferrare con le mani il cane ma cade in terra, travolta anche lei dalla forza del pitbull. Un'altra donna, armata di bastone, ...

“Mattino 5 chiude? Adesso parlo io”. furia Federica Panicucci. Dopo le voci delle ultime ore - è la conduttrice stessa a intervenire con un lungo post sui social rivelando la verità. La scelta di Mediaset : “Leggo su vari blog ‘notizie bomba’ o ‘rivelazioni sconvolgenti’ che riguarderebbero la sospensione o addirittura la chiusura di ‘Mattino Cinque'”. Inizia così il post al vetriolo di Federica Panicucci. La voce era che “Mattino 5” fosse sospeso a tempo indeterminato. È la notizia circolata dalle prime ore del mattino, in seguito alla pubblicazione sul settimanale “Chi”, in edicola proprio da ...

“Sto ca***”. Isola - la furia del naufrago. È successo alla fine della puntata - quando le telecamere non inquadravano. Quella reazione ha creato scompiglio e il diretto interessato si è dovuto chiudere in confessionale per contenersi. Altissima tensione : Isola dei famosi 2018, Elena Morali e Rosa Perrotta sono tornate sull’Isola. Prima segregate sull’Isola non che non c’è, sono state riavvicinate agli altri concorrenti che, però, non hanno per niente gradito il rientro delle due le quali però risultano “sospese”. Nel senso che sarà il pubblico, con il televoto, a decretare che cosa ne sarà di loro. Intanto, però, il loro ritorno “in comunità” ha creato moltissimi problemi. Subito dopo la ...

Ibrahimovic fa infuriare il ct della Svezia : "Deve chiamarmi lui" : Ibrahimovic fa infuriare il commissario tecnico della Svezia. Il centravanti svedese, che ha appena firmato con i Los Angeles Galaxy negli Stati Uniti, si dice possibilista su una sua partecipazione ...

“Ma quale pace!”. Francesco Monte-Eva Henger - la verità. Il selfie degli ex naufraghi è diventato subito virale e fatto infuriare molti fan dell’Isola dei Famosi - Mara Venier compresa. Ma non è come sembra : il retroscena : Vista in anteprima la foto di Eva Henger e Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show, Mara Venier ha sbottato sui social: “Molto rumore per nulla. Foto fatta oggi al Costanzo Show… Avete la faccia come il culo”, ha scritto citando Shakespeare (non nella seconda parte della didascalia, si badi bene) su Instagram rilanciando il selfie che, almeno a prima vista, fa pensare alla pace fatta tra i due ex naufraghi. Lo hanno pensato ...

Isola dei Famosi 2018 : Francesca si infuria contro De Martino e i compagni le danno ancora della pigra : Francesca sbotta per essere stata fermata durante la prova dei mejor e i compagni continuano a considerarla pigra.

Brigate rosse - sequestro Moro. Infuria la polemica dopo le parole della Balzerani : Firenze, 17 marzo 2018 - dopo la presentazione del libro dell'ex brigatista Barbara Balzerani al centro sociale Firenze sud le polemiche continuano. Le parole di Barbara Balzerani, pronunciate ieri - ...