La depressione della madre può influenzare lo sviluppo cognitivo del figlio

“Finalmente ho il mio Ken”. La nuova vita della Barbie umana - caduta in depressione dopo che la sua radicale trasformazione aveva scoraggiato gli uomini dall’avvicinarsi a lei. Ora - la svolta : Un sogno nel cassetto mai nascosto nonostante la preoccupazione di amici e parenti, spaventati dalle sue scelte. E la paura, una volta ultimata la sua “trasformazione”, di essere respinta dagli uomini a causa di quell’aspetto decisamente originale e sopra le righe che poteva scoraggiarli. Lei, Ophelia Vanity, 30 anni, ha infatti speso negli anni oltre 50mila euro per riuscire a realizzare il suo obiettivo, quello di ...

Le imperfezioni della pelle creano ansia - insicurezza e depressione : ecco come eliminare gli inestesismi : Psiche e dermatologia non sono mai state così vicine. Secondo una tesi condivisa da molti psicologi, infatti, la pelle è lo specchio del nostro mondo interno e se presenta imperfezioni, soprattutto in punti ben visibili, rischia di compromettere seriamente i rapporti sociali e la nostra autostima. Un problema complesso, che coinvolge indistintamente sia uomini che donne e porta a pensare che, molto spesso, all’azione del dermatologo si ...

Ela Weber parla della depressione e della vita lontano dalla Tv : Ela Weber si racconta a La vita in diretta: “Soffrivo di depressione” La ricorderanno tutti con il mitico nome di ‘Sellerona’ (coniato per l’occasione da Paolo Bonolis), Ela Weber, showgirl tedesca che ha trovato fortuna in Italia con Tira e Molla. Ma che fine ha fatto Ela Weber dopo il successo travolgente? Com’è successo per molti altri suoi colleghi, una volta che le luci dei riflettori si spengono, ...

La depressione è invalidante : chi ne è malato ha diritto ai benefici della Legge 104 : La depressione consente l'accesso ai benefici della Legge 104 ai malati e ai familiari delle persone depresse. La Legge 104/1992 concede numerosi i benefici ai soggetti con...

"A Girl Called Melancholy - A Story Of Depression" di Jamelia Moul racconta il mondo della depressione in fotografia : "Viviamo da incompleti" : A chi di nome fa "Malinconia" a volte mancano le mani, a volte i piedi, a volte perfino la testa. Vive in un mondo di frammenti, indefinito, a mezz'aria tra un cielo che è quasi sempre nebbia e una terra che non dà mai sollievo. Partendo dalla propria condizione interiore Jamelia Mould ha fotografato il microcosmo in cui è avvolto chi soffre di depressione, una malattia troppo spesso banalizzata, che fa sì che la ...

Robbie Williams parla della sua depressione : “Ho una malattia nella testa che vuole uccidermi” : “Ho una malattia nella testa che mi vuole uccidere“: così Robbie Williams parla della sua depressione a The Sun e lo fa aggiungendo che questo “disturbo mentale” a volte gli è utile per salire sul palco, altre invece lo travolge. “A volte vivo nella beatitudine ed è meraviglioso. Ma il più delle volte sono umano, con un’esperienza umana e cerco di affrontare le prove e le tribolazioni di ciò che accade tra le ...

