La Cina cresce e rallenta

BRIC - l'India continua a crescere più della Cina - ma c'è ancora molta strada da fare - : India l'India è andata a riprendersi il titolo della grande economia che cresce più velocemente. Nell'ultimo trimestre del 2017 la performance economica è aumentata del 7,2% per anno. Di conseguenza ...

Papa Francesco a PietrelCina : un Paese che litiga tutti giorni non cresce : Roma, 17 mar. , askanews, Un Paese che litiga tutti i giorni non è cresce, è triste e malato': lo ha detto Papa Francesco da Pietrelcina, in visita pastorale nei luoghi di Padre Pio. Il Papa ha ...

Papa Francesco a PietrelCina 'Un Paese che litiga tutti i giorni non può crescere - serve concordia' : Questo umile frate cappuccino ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei fratelli. Imitando il suo eroico esempio e le sue virtù, possiate diventare ...

Papa Francesco a PietrelCina : "Un paese che litiga non cresce" : Pellegrinaggio nel centenario della comparsa delle stimmate permanenti e nel 50/mo anniversario della morte del santo

Il Ghana sta crescendo più della Cina : Lo deve soprattutto al petrolio, ma ora viene la parte difficile The post Il Ghana sta crescendo più della Cina appeared first on Il Post.

Il mercato dell'arte torna a crescere - Cina supera Regno Unito : ... come i 450 milioni di dolalri pagati per il Salvator mundi di Leonardo da Vinci in un'asta da Christie's.Gli Usa sono il mercato più grande al mondo e rappresentano il 42% del valore delle vendite, ...

MediCina : cresce il portafoglio Chiesi nell’area degli integratori - dispositivi medici e nell’area gastrointestinale : Il Gruppo Chiesi, più di 80 anni di storia e leader nell’area respiratoria, nella neonatologia e nelle malattie rare, ha annunciato oggi la recente acquisizione della linea di prodotti Laevolac® da Roche e della Società Marco Antonetto con il relativo portafoglio prodotti. Un passo importante per la Filiale Italiana del Gruppo Chiesi che consolida la sua presenza in farmacia, iniziata lo scorso anno con l’accordo di distribuzione dei prodotti ...

Leonardo : cresce in Cina con Sino-Us - ordini per 26 elicotteri da 120 mln : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – Leonardo ha annunciato oggi la firma con Sino-Us Intercontinental Helicopter Investment, distributore degli elicotteri civili di Leonardo in Cina, di nuovi contratti per 26 elicotteri, tra cui sette monoturbina AW119Kx, 15 biturbina leggeri AW109 Trekker e quattro intermedi AW139, per un valore complessivo di oltre 120 milioni di euro. Le consegne degli elicotteri inizieranno quest’anno e si protrarranno ...