La Cina corre e Netflix dà la carica a Wall Street

Dazi e guerra commerciale Cina-Usa - Pechino ricorre al Wto : Xi Jinping ha presentato una formale denuncia all'Organizzazione mondiale del commercio per le nuove tasse americane sull'importazione di acciaio e alluminio -

La Cina ricorre alla World Trade Organization contro i dazi Usa su acciaio e alluminio : Secondo Pechino violerebbero le norme sul commercio mondiale. Il presidente Xi Jinping: "Difenderemo il libero scambio"

La Cina ricorre al Wto contro i dazi Usa : 'Violano le norme del commercio' : Xi promette di tagliare le tariffe all'import di veicoli: 'Siamo pronti a una nuova fase di apertura economia'

La Cina ricorre al Wto contro i dazi Usa : "Violano le norme del commercio" : Pechino ha chiesto al Wto, l'Organizzazione mondiale del Commercio, di mediare nella disputa commerciale sui dazi imposti dagli Stati Uniti su acciaio e alluminio che, secondo il governo cinese, violerebbero le norme sul commercio internazionale. Nel ricorso, presentato il 5 aprile, la Cina chiede che la questione dazi sia discussa con gli Usa davanti al Wto.Ai dazi imposti dal presidente Usa Donald Trump, il presidente cinese Xi Jinping ...

F1 - GP Cina 2018 : quando si corre la prossima gara? Date - programma - orari e tv : Nemmeno un istante di riposo che il circus della Formula Uno si sposta dl Bahrein alla Cina per il terzo appuntamento del Mondiale 2018. Sul tracciato di Shanghai, da sempre territorio di conquista per Lewis Hamilton e la Mercedes, si riprorrà l’acceso duello tra il campione del mondo in carica e la Ferrari di Sebastian Vettel. Il fine settimana cinese avrà orari particolarmente mattutini per noi italiani, viste le sei ore di differenza di ...

Cina ricorre a Wto contro dazi Usa : 18.23 La Cina ha lanciato un ricorso all'Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto) per dirimere la disputa sui dazi approvati dagli Stati Uniti sulle importazioni di oltre 1300 prodotti dalla Cina. Lo ha reso noto l'agenzia Xinhua che cita il Ministero del Commercio. Nelle scorse ore, l'ambasciatore cinese al Wto, Xiangchen, aveva definito i dazi Usa una "intenzionale e grossolana violazione" delle regole Wto,"asserzioni selettive che ...

Cina a Usa : correggere errore su Taiwan : 14.55 La Cina ha chiesto agli Stati Uniti di "correggere il suo errore" su Taiwan in una legge approvata dal presidente Usa Trump con cui si rafforzano i legami tra Washington e Taiwan, appunto. Pechino considera l'isola come una sua provincia.Il "Taiwan Travel Act" incoraggia gli alti funzionari americani ad andare a Taiwan per incontrare i loro omologhi e per promuovere scambi reciproci. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lu ...

Scendono utili e ricavi di Prada. Ma la Cina riprende a correre : Prada ha chiuso il 2017 con oltre 3 miliardi di ricavi, in calo del 2% a cambi costanti e del 3,6% a cambi correnti rispetto al 2016. Anche l'utile operativo è sceso a 360 milioni , -11,2%, e quello ...

“MediCina dei sani” : i pediatri ringraziano il genere femminile e confermano il loro impegno per i corretti stili di vita : Le adolescenti italiane non sempre seguono stili di vita sani ed equilibrati. L’8% delle bambine è obesa e la metà delle under 14 non pratica regolarmente sport o attività fisica. Preoccupa anche il vizio sempre più precoce e diffuso del tabagismo. Il 9% delle adolescenti del nostro Paese fuma mentre la media internazionale è del 3%. Il pediatra di famiglia può avere un ruolo importante per limitare queste pericolose tendenze e deve sempre più ...