“La chiamavano addirittura Lady D ma…” Chi è davvero la moglie di Bashar al-Assad

(Di martedì 17 aprile 2018) C’è chi la chiama la ‘Diana di Damasco’ per il suo stile all’occidentale. Chi l’ha ribattezzata ‘la Rosa del deserto’ o meno elegantemente ‘la Maria Antonietta di Siria’. Alta, sottile, emancipata, per molti Asma al-, ladel presidente siriano, non è altro che una donna spietata. ‘La firstdel diavolo’, ‘la donna del macellaio’, tuona la stampa d’Oltremanica, dipingendola più con i panni diInferno che con quelli di dama devota alla patria, terra martoriata da 7 anni di guerra civile. Fedele al paese e alla famiglia, la signoraha sempre preferito restare accanto a marito e figli, senza mai abbandonare Damasco, anche nel pieno della guerra. “Sono qui dall’inizio e non ho mai pensato di andarmene” ha confessato due anni fa in un’intervista tv ...