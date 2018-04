“La casa di carta” incita alla ribellione?

Siria - Casa Bianca : “La missione degli Usa contro Isis si avvicina a una rapida fine” : “La missione militare per sradicare l’Isis in Siria sta arrivando velocemente alla fine, con l’Isis quasi completamente distrutto”. Lo si legge in una una nota della Casa Bianca, che non ha fornito alcuna previsione sui tempi di un ritiro dei soldati americani, dopo che martedì il presidente americano Donald Trump aveva spiazzato alleati e consiglieri dichiarando che circa 2mila militari che partecipano alla lotta contro lo Stato ...

Grande attesa per La casa di carta 2 in streaming - Álvaro Morte sul binge-watch della serie : “La gente impara lo spagnolo” : In vista dell'arrivo de La casa di carta 2 in streaming su Netflix (ovvero la seconda parte dell'unica stagione realizzata per questa serie disponibile dal 6 aprile 2018), il cast si gode l'incredibile successo di questo prodotto di Antena3 diventato un fenomeno mondiale in poche settimane grazie alla diffusione sulla piattaforma in tutti i Paesi in cui è attiva. Un riscontro che ha superato le aspettative dello stesso cast, che in una chat ...

Buccinasco - il sindaco riunisce la giunta nella casa confiscata del boss Papalia. E lui al Fatto dice : “La ‘ndrangheta siete voi” : “La ‘ndrangheta siete voi, i giornalisti”, perché a Buccinasco “io non ho mai Fatto male a nessuno”. Parole del boss Rocco Papalia al Fattoquotidiano.it, dopo aver annunciato di essere pronto a fare causa al Comune: vuole poter utilizzare il cortile della villa di via Nearco, dove vive con la moglie, ma che per metà gli è stata confiscata. Papalia non ha digerito l’ultima iniziativa del sindaco Rino Pruiti che oggi mercoledì 21 marzo, nel Giorno ...

A Roma “La casa delle farfalle” : Roma – Un giardino magico e incantato all’interno del quale ammirare centinaia di farfalle tropicali variopinte e di raro pregio, libere di sprigionare tutta... L'articolo A Roma “La casa delle farfalle” proviene da Roma Daily News.