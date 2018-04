La Campanella 2018 Stasera su Icaro TV il terzo quarto di finale | Einstein vs Marco Polo

newsrimini

: RT @VITAnonprofit: Dalla campanella alle file di banchi: le sei pratiche inerziali di cui la scuola si deve liberare - agnello_maria : RT @VITAnonprofit: Dalla campanella alle file di banchi: le sei pratiche inerziali di cui la scuola si deve liberare - arcdip : RT @VITAnonprofit: Dalla campanella alle file di banchi: le sei pratiche inerziali di cui la scuola si deve liberare - NicGiulia : RT @essedc: Dalla campanella alle file di banchi: le sei pratiche inerziali di cui la #scuola si deve liberare -

(Di martedì 17 aprile 2018) ... questa sera , per l'edizionede 'La' , il gioco delle Scuole Superiori del nostro territorio, in diretta tutti i martedì sera dalle 21:10 suTV , canale 91, e in streaming su ...