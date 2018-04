La California non manda la Guardia nazionale al confine con il Messico | esplode la rabbia

ilgiornale

(Di martedì 17 aprile 2018) Qualche giorno fa il presidente Trump ha annunciato di volerre laa pattugliare ilcon il, quattromila uomini in tutto, per scongiurare l'ingresso di nuovi immigrati clandestini. Una misura-tampone in attesa di costruire il muro. Più di novecento sono stati già dispiegati dai governatori repubblicani: 650 in Texas, 250 in Arizona e 60 in New Mexico. Ora lafa sapere che i propri uomini non parteciperanno alla missione, con il compito di monitoraggio con telecamere di sorveglianza, assistenza e trasporto delle pattuglie della polizia di. E così si apre un nuovo durissimo scontro tra il governatore democratico Jerry Brown e il presidente Trump. I due in passato si sono già scontrati varie volte, in particolare sulle politiche anti immigrati della Casa Bianca."Lanon tiene alla sicurezza - tuona Trump su Twitter - non si ...