Konami annuncia Castlevania | Grimoire of Souls ma smorzate l' entusiasmo

(Di martedì 17 aprile 2018): Lords of Shadow 2 può essere considerato un passo falso rispetto alla buonissima qualità del primo Lord of Shadow ma allo stesso tempo si tratta dell'ultimo grande gioco dedicato a, una serie che non calca la scena videoludica da ormai quattro anni ma che sta per tornare. Purtroppo non nel modo che che molti fan speravano.ofè il nuovoto dama non è di certo un capitolo "principale". Si tratta di un titolo mobile (iOS) che al momento è stato confermato solo in Giappone e che non ha una data d'uscita ufficiale. Come riportato da Eurogamer.net, attualmente è semplicemente possibile iscriversi alla closed beta.Il gioco è ambientato in un futuro in cui Dracula è stato completamente distrutto ma la pace del mondo è a rischio: una lettera inviata a Genya Arikado (il protagonista) rivela che Dracula verrà presto ...