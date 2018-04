quattroruote

: Kia Sportage - Primi collaudi per il facelift - dinoadduci : Kia Sportage - Primi collaudi per il facelift - quattroruote : I prototipi del facelift della #Kia #Sportage sono stati avvistati durante i primi collaudi su strada… - Euromotor_Bari : KIA Sportage 1.7 CRDI DCT7 Cool KM0 22.500 € IVA esposta -

(Di martedì 17 aprile 2018) Nel 2019, a quattro anni di distanza dal debutto al Salone di Francoforte, la Kiasi rifarà il look proponendosi sul mercato in una veste totalmente aggiornata. Ildella Suv introdurrà importanti novità estetiche che saranno affiancate da aggiornamenti tecnici della gamma propulsiva e dall'introduzione di dotazioni e tecnologie inedite.Nuovo look. Il restyling di metà carriera della sport utility è stato appena avvistato su strada ancora totalmente ricoperto da camuffature nelle zone dove si concentreranno le modifiche più importanti. Il frontale e la coda, infatti, introdurranno nuovi dettagli di design che spazieranno da inediti gruppi ottici con tecnologia Led e nuovo design fino ad arrivare a una calandra dalla forma modificata accompagnata da una complessiva evoluzione dello stile dei paraurti. Nonostante le fiancate siano ricoperte da teli di protezione le ...