Kendrick Lamar vince il Pulitzer con Damn | per la prima volta il premio ad un rapper

Kendrick Lamar - primo rapper a vincere il Pulitzer - Musica - Spettacoli : 'Una pietra miliare messa a segno per la capacità di raccontare l'esperienza afro-americana'. Con questa motivazione Kendrick Lamar è il primo rapper a vincere il Pulitzer 2018 per la Musica, primo ...

Kendrick Lamar e gli altri vincitori dei premi Pulitzer : Kendrick Lamar (Photo by Kevin Winter/Getty Images for NARAS) Dallo scandalo Weinstein a Kendrick Lamar, anche quest’anno sono stati assegnati i premi Pulitzer, tra i più significativi e ambiti premi americani per il giornalismo, la letteratura e la musica. We are announcing 102nd #Pulitzer Prizes from @columbiajourn @Columbia w/ @DanaCanedy https://t.co/YaTMjC0cYR — The Pulitzer Prizes (@PulitzerPrizes) 16 aprile 2018 Oltre all’onore ...

Kendrick Lamar è il primo rapper a vincere il premio Pulitzer : Kendrick Lamar ha appena vinto un premio davvero prestigioso: si tratta del Pulitzer per la musica, assegnatogli per il suo ultimo album “Damn”, uscito ad aprile 2017. [arc id=”a1bbeac6-186d-11e7-bffd-a4badb20dab5″] È la prima volta che viene assegnato il Pulitzer a un rapper: fino d’ora ne erano stati insigniti solo artisti appartenenti alla musica classica o jazz. Due volte congratulazioni ...

Kendrick Lamar - in arrivo una nuovo biografia che racconterà la sua ascesa nel mondo rap : In questi anni Kendrick Lamar è diventato uno degli artisti più innovativi e di riferimento del panorama musicale statunitense, in particolare della scena rap e hip-hop. via GIPHY Nei prossimi mesi è in arrivo una nuova biografia dedicata al rapper di “HUMBLE”, la quale parlerà proprio della sua ascesa nell’Olimpo dei dei della musica. A scriverla ci penserà Marcus J. Moore per Touchstone Books. Lo ha annunciato lo stesso ...

Com’è un concerto di Kendrick Lamar : Il 23 febbraio ad Amsterdam, durante il suo concerto allo Ziggo Dome, Lamar ha condensato un grande affresco dell’America in un’ora e mezza. Leggi

Brit Awards - guai tecnici e polemiche per l'esibizione di Kendrick Lamar : l'esibizione di Kendrick Lamar ai Brit Awards ha riservato più di una sorpresa agli spettatori della O2Arena di Londra: non era annunciata, e la comparsa del rapper statunitense sul palco ha suscitato ...