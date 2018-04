Juventus | la satira di Crozza e la violenza social di Benatia | la situazione sta

calcioweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) Aria pesante in casa: la vittoria con la Sampdoria non è servita a placare gli animi dopo l’eliminazione del Bernabeu, che rischia di far male persino più di Cardiff. In campo la squadra ha sfoderato una grandissima prestazione, sicuramente la migliore di tutti i 4 anni della gestione Allegri. Alla fine, però, un rigore nettissimo ha compromesso la possibilità di arrivare ai tempi supplementari e da quel momento tutto l’ambiente bianconero (giocatori, società e tifosi) hanno sfogato la loro rabbia in modo incomprensibile, nonostante potessero essere comunque orgogliosi di un’eliminazione nel complesso meritata vista la brutta figura dello Stadium e la nitidezza di quel rigore sacrosanto, ma a testa alta contro una delle squadre più forti del mondo. Invece le reazioni scomposte dei vari Chiellini, Buffon,e persino Allegri, Nedved e Agnelli, hanno dato ...