Juventus | a Crotone torna Bernardeschi ma Mandzukic è out

Juventus - Allegri/ "Pjanic ci sarà - Higuain forse. Crotone gara più decisiva di quella col Napoli" : Juventus, Allegri: il tecnico bianconero sottolinea come la gara contro il Crotone sia ancora più importante di quella con il Napoli. Le ultime su Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:24:00 GMT)

Serie A : Crotone Juventus - Napoli Udinese : "La partita più importante di questa settimana è quella di domani a Crotone, non lo scontro diretto con il Napoli. Perché è essenziale mantenere i 6 punti di vantaggio". Così Massimiliano Allegri, ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Crotone Juventus : spazio per Rohden? Diretta tv - orario - le notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Crotone Juventus: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti in campo. Allegri medita il turnover in vista di domenica, Zenga ancora con tre indisponibili(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 15:49:00 GMT)

Juventus. Allegri Crotone più importante del Napoli. E basta parlare del Real : Lo vede come un buon segnale? 'Di questo non so assolutamente niente, comunque alla fine deve essere una serata di sport, di calcio, dove si affronteranno le due pretendenti al titolo. Credo che in ...

Juventus - Allegri : 'Higuain diffidato? Gioca! Buffon e Chiellini a riposo. Napoli? Più decisiva col Crotone' : Pochi giorni per metabolizzare il successo sulla Sampdoria, che la Juventus torna subito in campo insieme a tutta la Serie A per l'ultimo turno infrasettimanale. Sulla strada dei bianconeri c'è il ...

Crotone-Juventus - Allegri : “Gioca Higuain. Su Benatia decide la società. Vice Pjanic? Giocherà…” : Crotone-Juventus, Allegri- Massimiliano Allegri ha commentato la vigilia della sfida contro il Crotone annunciando importanti novità e commentando anche il caso Benatia-Crozza. SULLA POLEMICA Benatia-CROZZA Allegri ha evidenziato: “Su Benatia decide la società, per me può giocare perché Chiellini dovrebbe avere un turno di riposo. Noi dobbiamo stare zitti e tenere il profilo basso per centrare […] L'articolo Crotone-Juventus, ...

Juventus - Allegri avverte : 'La partita di Crotone più importante di quella col Napoli' : 'Tra le due partite di questa settimana, la partita con il Crotone sarà la più importante e decisiva perché arrivare a +6 allo scontro diretto con il Napoli è un vantaggio importante'. Lo ha detto l'...

Juventus - Allegri non vuole distrazioni : "Crotone più decisiva che contro il Napoli. Futuro? Pensiamo a vincere" : Bianconeri a caccia dei tre punti a Crotone per affrontare con serenità il faccia a faccia con il Napoli che nel fine settimana può ipotecare il 7° scudetto di fila. Ciò che più conta alla vigilia ...

Probabili Formazioni Crotone-Juventus Serie A 18-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Crotone-Juventus, 33^ giornata di Serie A, 18-4-2018, ore 20:45. Turn-Over per Allegri che rilancia Bentancur, mentre Zenga ritrova Capuano dopo il turno di squalifica. All’Ezio Scida il Crotone, dopo la sconfitta contro il Genoa, ospiterà la Juventus in questo turno infasettimanale di Serie A dove i bianconeri proveranno a mettere un altro importante mattoncino sullo Scudetto, già pressoché ipotecato nel ...

Probabili formazioni/ Crotone Juventus : diretta tv - orario - le notizie live (Serie A 33^ giornata) : Probabili formazioni Crotone Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti in campo. Allegri medita il turnover in vista di domenica, Zenga ancora con tre indisponibili(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 07:28:00 GMT)

Serie A Crotone - Trotta : «Con la Juventus ce la metteremo tutta» : Crotone - Marcello Trotta non promette gol, ma il massimo impegno. Perchè l'ostacolo si chiama Juventus. Così l'attaccante del Crotone di Zenga: 'Abbiamo anticipato di un giorno il ritiro per ...

Serie A Crotone - Ursino : «Juventus? Con le big abbiamo sempre fatto bene» : Crotone - "Dobbiamo fare punti e arrivare a 37 punti, poi se le altre saranno state più brave andremo in B. Ci siamo ingarbugliati il cammino da soli, ma sono fiducioso. Dalla sconfitta all'ultimo ...

Serie A Crotone - Ursino : «Juventus - proviamo a fermarti» : Crotone - "La Juventus è la più forte squadra europea e lo ha dimostrato anche in Champions, è allenata benissimo da un grandissimo allenatore, ma proveremo a fermarla, a sorprenderla e ce la ...

Serie A - gli arbitri della 33giornata : Fabbri per Crotone-Juventus - Napoli-Udinese a Calvarese : Con lo 0-0 arrivato nel derby di Roma tra i giallorossi di Di Francesco e la Lazio di Inzaghi è andata in archivio la 32giornata di Serie A. Vittoria sulla Sampdoria e allungo per la Juventus, che ha ...