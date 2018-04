Juve | offerta dal Bayern per Martial

Calciomercato Juventus - offerta folle del Liverpool Video : Caldissimo l'asse Torino-Liverpool; Emre Can è uno dei principali obiettivi della #Juventus e potrebbe diventare bianconero al termine della stagione, quando gli scadra' il contratto. Il centrocampista tedesco avrebbe gia' un accordo con la dirigenza bianconera e formerebbe una coppia davvero molto interessante con Miralem Pjanic. Stando a quanto riportano i media britannici, comunque, anche il Liverpool ha messo nel mirino un calciatore della ...

Calciomercato Juventus - offerta folle del Liverpool : Caldissimo l'asse Torino-Liverpool; Emre Can è uno dei principali obiettivi della Juventus e potrebbe diventare bianconero al termine della stagione, quando gli scadrà il contratto. Il centrocampista tedesco avrebbe già un accordo con la dirigenza bianconera e formerebbe una coppia davvero molto interessante con Miralem Pjanic. Stando a quanto riportano i media britannici, comunque, anche il Liverpool ha messo nel mirino un calciatore della ...

Juve - mega offerta cinese per Mandzukic : Secondo Rai Sport , Mario Mandzukic potrebbe davvero lasciare la Juventus a giugno. Per lui prende quota l'ipotesi Cina , con tanto di mega offerta al croato: ipotesi concreta per l'ex Atlético Madrid.

Juve - arriva l'offerta del PSG per Alex Sandro : Secondo Rai Sport , la Juventus riceverà un'offerta dal Paris Saint-Germain per Alex Sandro. Il terzino brasiliano è nel mirino del club francese pronto ad avanzare una proposta per averlo a giugno.

Juventus - mercato in uscita : arriva la super offerta per un campione Video : La #Juventus pare abbia ricevuto un'offerta importante per un suo campione, un calciatore che nei primi tempi di permanenza bianconera aveva ricevuto una serie di critiche, talvolta anche taglienti e forse esagerate, sia per ciò che concerne i contenuti che il numero delle stesse. Adesso la dirigenza dovra' valutare l'offerta, analizzando tutti i lati sia quelli positivi che quelli che potrebbero comunque danneggiare la squadra. Il Paris Saint ...

Calciomercato Juventus - clamorosa offerta del Manchester United Video : Arrivano importanti notizie dall'Inghilterra per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riportano i media britannici, infatti, il Manchester United ha messo nel mirino Douglas Costa, sicuramente uno dei migliori calciatori del club bianconero in questa stagione. L'esterno offensivo brasiliano in alcune partite come quelle contro il Tottenham in Champions League ha davvero incantato, risultando assolutamente decisivo. ...

Calciomercato Juventus - pronta una super offerta al Barcellona Video : Arrivano notizie molto importanti dalla Spagna per quanto riguarda la #Juventus; stando a quanto riportano i media iberici, la Juventus è piombata su Samuel Umtiti, fortissimo difensore che milita nelle fila del Barcellona. La sua clausola rescissoria ammonta a ben sessanta milioni di euro, ma il club bianconero, sempre stando ai media iberici, ha intenzione di pagare la clausola rescissoria del calciatore, che sta disputando una stagione ...

Barak apre all'addio : 'Inter e Juve? In caso di offerta - a giugno ne parlerò con l'Udinese' : Il centrocampista ceco Antonin Barak è stato intervistato dal portale Sport.cz per parlare del suo futuro con la maglia dell'Udinese . Barak ha confermato l'Interesse di Inter e Juventus che, però, non si sono fatte avanti per lui a gennaio. OFFERTE INVERNALI - ' Inter ...

Juve - occhio : è in arrivo un'offerta mega per Allegri : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, il Paris Saint-Germain saluterà Unai Emery a giugno. Ecco perché Max Allegri potrebbe esserne l'erede, l'offerta mega dallo sceicco Al Khelaifi è in arrivo.

Bryan Cristante alla Roma?/ Juventus superata grazie ad un’offerta da 35 milioni di euro : Bryan Cristante alla Roma? Juventus superata grazie ad un’offerta da 35 milioni di euro. La società giallorossa ad un passo dall’acquisto del gioiello di proprietà dell’Atalanta(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 11:56:00 GMT)

Juventus-Martial - contatti già avviati : Marotta pronto alla maxi offerta : Juventus-Martial- La Juventus è pronta a mettere le mani su Anthony Martial. L’attaccante francese, attualmente in forza al Manchester United, con contratto in scadenza nel 2019, sarebbe il primo obiettivo bianconero in vista della prossima sessione di mercato estiva. offerta DA 60 MILIONI DI EURO Marotta e Paratici sarebbero pronti a presentare un’offerta cash da […] L'articolo Juventus-Martial, contatti già avviati: Marotta ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - offerta shock (con contropartite) alla Lazio per Milinkovic-Savic : Calciomercato Juventus – La Juventus sta attraversando un momento veramente importante, dopo il successo contro l’Atalanta i bianconeri si sono portati a +4 sul Napoli ed anche in Champions League staccato il pass per i quarti di finale, conquistata anche la finale di Coppa Italia. Ma il club bianconero lavora intensamente anche per il mercato della prossima stagione, l’obiettivo è quello di rinforzare ulteriormente la squadra. ...

Calciomercato Juventus - sorprendente offerta di Raiola al Manchester United Video : Dall'Inghilterra arrivano importanti notizie per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riportano i media britannici, infatti, Mino Raiola ha offerto Blaise Matuidi al Manchester United. Il club allenato da José Mourinho segue da tempo il centrocampista francese, che sta disputando una buonissima stagione alla Juventus. Raiola ha da sempre ottimi rapporti con Beppe Marotta e Fabio Paratici, ma potrebbe comunque fare ...

Juventus - Dani Alves chiama Dybala : il PSG prepara la maxi offerta. La risposta di Marotta… : Juventus, Dani Alves chiama Dybala: il PSG prepara la maxi offerta. La risposta di Marotta… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Dani Alves chiama Dybala- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, Dani Alves starebbe cercando di convincere Dybala a trasferirsi al PSG. Dopo la precoce eliminazione dalla ...