Juve-Napoli | riapre il settore ospiti dello Stadium

Riapre il settore ospiti per Juve-Napoli : ma solo per i non residenti in Campania : Dopo anni di assenza, saranno presenti anche i tifosi del Napoli allo Juventus Stadium per la sfida di domenica sera. L'articolo Riapre il settore ospiti per Juve-Napoli: ma solo per i non residenti in Campania è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dal Napoli al Verona - l'agenda tricolore : quando può vincere la Juventus? : 1 di 6 Successiva TORINO - Dopo i risultati dell'ultimo turno, è cominciato il conto alla rovescia per capire quando la Juve potrebbe festeggiare il settimo scudetto consecutivo, quarto della gestione ...

Napoli - che paradosso : meno punti senza le coppe. Invece la Juve... : paradosso Sarri: il Napoli fa peggio fuori dalle coppe. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , la media punti è calata dopo l'eliminazione dall'Europa League. Invece la Juventus corre come nessuno in Europa: 17 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 19 giornate di campionato, così Allegri ha ...

Juventus-Napoli - ecco chi sarà l'arbitro : Dove, secondo il Corriere dello Sport , l'arbitro sarà Gianluca Rocchi . Il designatore della Serie A, Nicola Rizzoli avrebbe infatti già deciso di affidare la partita-scudetto al fischietto che ...

Juve-Napoli - scelto l'arbitro del big match : ' Arbitra lui! '. Apre così il Corriere dello Sport con foto di Gianluca Rocchi che dirigerà Juventus-Napoli, lo assicura il quotidiano in prima pagina. Uno dei fischietti più discussi sarà quindi all'Allianz Stadium per il big match.

Juve in fuga - il Napoli spera nello scontro diretto : Juve in fuga, il Napoli spera nello scontro diretto Ed eccoci qui: sei partite al termine, sei punti di vantaggio della Juve sul Napoli. La fuga della Juve si è materializzata nella domenica post delusione bianconera per la Champions, l’ha impacchettata Donnarumma con la parata su Milik e l’ha infiocchettata Douglas Costa con i tre […]

Marani : 'Napoli ha perso leggerezza. Sarri? Aspetta garanzie. Allegri? Rimarrei alla Juve il più possibile' : Ad una settimana da Juventus-Napoli, è vero che le distanze sono aumentate, ma è pur sempre una partita che può decidere tantissimo di questo campionato: nulla è ancora chiuso. Allo stesso tempo c'è ...

Arbitri : Fabbri per Crotone-Juve - Napoli-Udinese a Calvarese : Roma, 16 apr. , askanews, Sarà Fabbri di Ravenna a dirigere mercoledì Crotone-Juventus, trentatreesima giornata del campionato di serie A in programma mercoledì alle 18.45. L'anticipo Inter-Cagliari è ...

Serie A - gli arbitri della 33giornata : Fabbri per Crotone-Juventus - Napoli-Udinese a Calvarese : Con lo 0-0 arrivato nel derby di Roma tra i giallorossi di Di Francesco e la Lazio di Inzaghi è andata in archivio la 32giornata di Serie A. Vittoria sulla Sampdoria e allungo per la Juventus, che ha ...

Calendario volata scudetto - le partite e le date di Juventus e Napoli. Scontro diretto il 22 aprile. Programma e orari : La Juventus ha messo le mani sullo scudetto: i bianconeri hanno sei punti di vantaggio sul Napoli ma i partenopei hanno tutta l’intenzione di battagliare fino all’ultimo per il tricolore. La volata scudetto è lanciata, mancano soltanto sei giornate al termine del campionato e può succedere ancora di tutto. Molto si deciderà con lo Scontro diretto in Programma il 22 aprile. All’Allianz Stadium potrebbe davvero risolversi il ...

Napoli - adesso è il momento di Milik : Mertens in difficoltà - il polacco l’arma in più in vista della Juve : Il Napoli è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro il Milan, i punti di distacco adesso dalla Juventus sono diventati 6, il torneo però al momento non può essere considerato chiuso. Si avvicina il turno infrasettimanale, partite fondamentali con la squadra di Sarri chiamata alla gara contro l’Udinese, la squadra di Oddo è reduce da nove sconfitte consecutive ed è in crisi, la Juventus dovrà vedersela con un’altra squadra ...

Lazio-Roma 0-0 - brividi finali. Juventus-Sampdoria 3-0 : bianconeri a +6 dal Napoli : Lazio-Roma 0-0: Finisce 0-0 il derby capitolino tra Roma e Lazio- Derby povero di emozioni nella prima fase di gara, super animato nella fase finale del match. Un derby maschio, combattuto e carico di grinta. Espulso Radu nel finale. Roma leggermente più brillante in fase offensiva, ma poco convinta negli ultimi 16 metri finali. Traversa […] L'articolo Lazio-Roma 0-0, brividi finali. Juventus-Sampdoria 3-0: bianconeri a +6 dal Napoli ...

Lazio-Roma - Milan-Napoli e Juve-Samp - probabili formazioni : triplo big match di giornata : Lazio-Roma- 32^ giornata caratterizzata da tre big match. Posticipo serale dalle grande emozioni con il derby di Roma. Un derby da piena battaglia Champions. Nel pomeriggio in campo Milan e Napoli. Rossoneri chiamati all’ultima chiamata Champions. Gli uomini di Sarri pronti a rilanciare le speranze scudetto. Alle 18.00 sarà la volta di Juventus-Sampdoria, con i […] L'articolo Lazio-Roma, Milan-Napoli e Juve-Samp, probabili ...

Juventus - il vantaggio sul Napoli è quasi una certezza : lo dice la statistica : Nell'era dei 3 punti a vittoria mai sciupato un+6. E in caso di vittoria nello scontro diretto la festa bianconera potrebbe scattare a San Siro con l' Inter. L'articolo Juventus, il vantaggio sul Napoli è quasi una certezza: lo dice la statistica è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.