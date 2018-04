Juve | il vero colpo a sorpresa può parlare spagnolo

Dal Napoli al Verona - l'agenda tricolore : quando può vincere la Juventus? : 1 di 6 Successiva TORINO - Dopo i risultati dell'ultimo turno, è cominciato il conto alla rovescia per capire quando la Juve potrebbe festeggiare il settimo scudetto consecutivo, quarto della gestione ...

Rai : la Juve ha contattato davvero un super campione : La Juventus non si è fermata ed ha inferto un colpo forse decisivo, verso quella che è la lotta scudetto. Adesso il vantaggio sul Napoli è di sei punti con lo scontro diretto vinto, con il risultato di zero a uno proprio sul terreno dei partenopei. Intanto Marotta e Paratici hanno messo in moto la complessa macchina relativa al calciomercato, che nonostante si svolga nei mesi estivi, in primavera spesso vede il sorgere di trattative importanti e ...

Juventus - Buffon chiude il 20 maggio : l'ultima contro il Verona : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Buffon contro l'arbitro: "Un animale senza cuore"

Napoli-Chievo Verona in tv - dove vedere la diretta e streaming : la Juve scappa via? : Maran Napoli-Chievo Verona in diretta tv e streaming Napoli-Chievo in diretta su Premium Sport 2 HD alle ore 15.00, telecronaca: Fabrizio Ferrero. Commento tecnico: Anonio Di Gennaro, telecronaca ...

Ceccarini - Iuliano-Ronaldo e i veleni di Juve-Inter : dopo 20 anni ne stiamo ancora davvero parlando? : Per onor di cronaca, l'ex arbitro dimostra di non conoscere alla perfezione nemmeno il regolamento del basket , lo sfondamento è un'altra cosa, e non capiamo a cosa possa giovargli questa sparata. Ci ...

VIDEO Cristiano Ronaldo - gol in rovesciata alla Juventus : bicicletta da vero Campione - numero in Champions League : Cristiano Ronaldo ha segnato un incredibile gol in rovesciata alla Juventus nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2018. Il fenomeno portoghese ha siglato il momentaneo 2-0 con una bicicletta stellare nel cuore dell’area di rigore dei bianconeri. Una rete davvero stupenda che ha meritato anche gli applausi dei tifosi avversari. Di seguito il VIDEO del gol di Cristiano Ronaldo. (foto Twitter ...

Juve - Buffon : "Contro il Real le gare più belle. Ronaldo è un vero killer" : Gigi Buffon racconta la sua carriera in una ua diretta Facebook, organizzata dalla Uefa dal a Vinovo. Dal debutto, ai compagni. Fino alla sfida con il Real Madrid. La partita ' Germania-Italia del ...

Calcio femminile - 17ma giornata Serie A 2017-2018 : cinquina della Juventus - Bonansea scatenata. Cade la Res Roma a Verona : Si è completato quest’oggi il 17° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. La Juventus ha risposto presente, conquistando il successo sul campo del Sassuolo grazie ad un perentorio 5-0. Protagonista dell’incontro, senza se e senza ma, Barbara Bonanesa. L’esterno della Vecchia Signora e della Nazionale italiana, in versione Garrincha, ha seminato il panico nella retroguardia neroverde, facendosi trovare pronta ...

Calcio femminile - 17a Giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus in trasferta a Reggio Emilia - il Brescia ospita il Chievo Verona : Va in scena domani il diciassettesimo turno della Serie A di Calcio femminile e nuovo confronto a distanza tra Juventus e Brescia per il primato del torneo nazionale. La Vecchia Signora, a punteggio pieno dopo 16 partite, va a Reggio Emilia dove affronterà il Sassuolo (penultimo in classifica) a caccia dei tre punti. Le ragazze di Rita Guarino, reduci dal rotondo successo in Coppia Italia (8-0 alla Novese), vogliono allungare la loro strepitosa ...

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 : Agsm Verona-Juventus 0-2 - quindicesima vittoria per le bianconere - sole in vetta alla classifica : E sono quindici. La Juventus vince ancora nel campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018, superando 2-0 l’Agsm Verona allo stadio Olivieri grazie alla reti di Martina Rosucci al 13′ e Sofia Cantore al 77′. Rintuzzato l’attacco del Brescia alla vetta della classifica e mantenuto, dunque, il primato, a quota 45 punti, con 3 lunghezze di vantaggio sulle Leonesse. La partenza delle ragazze di Rita Guarino non è dei ...

Calcio femminile - 15° turno Serie A 2017-2018 : Brescia-Fiorentina il big match - la Juventus in trasferta a Verona : Dopo la Cyprus Cup 2018 ed alcune settimane di pausa, torna il campionato di Calcio femminile di Serie A per il 15° turno. Un ritorno in grande stile con il big match tra Brescia e Fiorentina sul rettangolo di gioco lombardo. Al Club Azzurri, infatti, le Leonesse saranno attese dalla sfida con le campionesse d’Italia in carica e l’esito della sfida è incerto. Dopo un avvio difficile, le viola stanno tornando su livelli molto ...