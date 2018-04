Judo | le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020 Tra certezze e giovani in

oasport

(Di martedì 17 aprile 2018) Quattro totem e tantidi belleper andare all’assalto delle medaglie a Cinque Cerchi. L’Italia delsi avviacon la consapevolezza di essere una potenza mondiale e di poter disporre di diverse carte per puntare al podio olimpico. L’exploit di Rio de Janeiro 2016 reca con sé un’eredità di altissimo profilo per il team azzurro, che vanta due punti di riferimento di assoluto valore, su cui imbastire il percorsola prossima edizione dei Giochi. Appare quasi scontato indicare in Fabio Basile la punta di diamante della squadra italiana. Il campione olimpico in carica della categoria -66 kg è entrato nella leggenda per aver conquistato il 200° oro della storia italiana a Cinque Cerchi e, dopo aver provato anche l’ebbrezza dell’avventura in tv a “Ballando con le Stelle”, è tornato sul podio nelle scorse ...