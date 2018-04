Jovanotti | il Lorenzo Live 2018 si concluderà alla grande a luglio con due concerti a

news.mtv

: Lorenzo Jovanotti, come si fa con l'eutanasia? 'Si fa cambiando la legge'. Bravo @lorenzojova #LiberiFinoAllaFine… - marcocappato : Lorenzo Jovanotti, come si fa con l'eutanasia? 'Si fa cambiando la legge'. Bravo @lorenzojova #LiberiFinoAllaFine… - redazioneiene : Ci siamo messi dietro le quinte del concerto di @lorenzojova e gli abbiamo spento le luci. “Lorenzo, siamo #LeIene”… - lorenzojova : Il concerto di stasera lo recuperiamo il 4 maggio! I biglietti restano validi. Qui -

(Di martedì 17 aprile 2018)ha annunciato due nuovia Milano che chiuderanno nel migliore dei modi il suo tour. Segnati in agenda queste due date e non prendere impegni: il 3 e 4al Mediolanum Forum si terrà lafesta finale di. arc id=”38bf7724-0a96-11e8-9a25-a4badb20dab5″ Si tratta di unritorno del palazzetto milanese, dopo il record raggiunto lo scorso febbraio con ben 12consecutivi! Da giovedì 19 #a ROMA #palalottomatica 10 palaeur. Il sogno di un pischello che ci andò a vedere il primoconcerto della sua vita (Pino Daniele una sera 1981) e pensò che dagli sarebbe piaciuto lavorare in quel mondo, e l’anno dopo iniziò a fare il dj in un locale di cortona dove andava a passare l’estate dai nonni. Oh, vita! Non vedo l’ora di accendere Roma insieme a voi per queste dieci sere. La gola va già ...