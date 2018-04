JOHN TRAVOLTA ODIA TOM CRUISE? Scientology | guerra per la leadership

L'ex guardia di Scientology : "Mi obbligavano a sbiancare i denti per sorridere a Tom Cruise. Lui e JOHN TRAVOLTA si odiano" : Ha prestato servizio per 30 anni come addetto alla sicurezza nella chiesa di Scientology: Brendan Tighe, ex dipendente, conosce bene il dietro le quinte di uno dei movimenti religiosi più dibattuti. E conosce i suoi personaggi principali, come Tom Cruise, il "messia", e John Travolta: "Si disprezzano l'un l'altro, non è un segreto", ha rivelato l'uomo in esclusiva al Daily Mail. Ha anche svelato come sia stato costretto a fare ...

La chiesa di Scientology lancia il suo canale tv - tra i fedeli Tom Cruise e JOHN Travolta : La chiesa di Scientology ha un suo canale televisivo. Si tratta di una svolta nella strategia di comunicazione della controversa organizzazione, che ha la sua sede principale negli Usa e conta tra i ...

Fred Durst dei Limpbizkit punta su JOHN TRAVOLTA per il suo terzo film : John Travolta è al lavoro in nuovo progetto: si tratta di un thriller, intitolato Moose, le cui riprese sono in corso a Birmingham, Alabama. Fin qui, nulla di strano, dal momento che l’agenda degli impegni della star da Pulp Fiction in poi non è mai stata davvero vuota, tant’è che un’altra pellicola (Trading Paints), girata l’anno scorso sempre in Alabama, con Travolta e Shania Twain, è attualmente in post ...

Auguri a JOHN TRAVOLTA che compie 64 anni - 5 scene cult dei suoi film : John Travolta spegne 64 candeline: non una vita semplice quella dell'attore, che ha avuto una carriera assolutamente non discutibile, ma ricca anche di polemiche e scivoloni, così come la sfera ...