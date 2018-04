Italian karma | quando i salotti di moda in città sono Buddisti non più letterari

huffingtonpost

(Di martedì 17 aprile 2018) Da tempo immemore, ci insegna la storia, le mode e le tendenze più esclusive partono dagli elitaricittadini per poi espandersi, eventualmente nel resto della città e del paese. È stato così per la letteratura dai tempi degli antichi Greci, per idelle ricche signore raccontate da Proust e per quelli in cui sidecise le sorti politiche di intere nazioni; non so per voi, ma per me che amo scrivere, essere invitata nel salotto del "New Inquiry" nell'Upper East side di NY, in quello del Pen o in uno di queipiù beoni e goderecci dell'Est London, è sempre stato un sogno, per altro non ancora realizzato (ma ci sto lavorando).Oggi però le cose in fatto dicittadini nell'amato bel paese in cuinata, si stanno muovendo in una direzione diversa. Rispetto aipolitici odel passato, sempre ...