Istat | a marzo inflazione rivista | prezzi +0 | 8%

Inflazione - Istat rivede stima : a marzo allo 0 - 8% : Roma, 17 apr. , askanews, A marzo l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,3% su base mensile e dello 0,8% su base annua , da +0,5% di febbraio, . A rivede re in lieve ribasso il ...

Istat : a marzo inflazione a +0 - 8% annuo : 10.30 A marzo , l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, segna +0,3% su base mensile e +0,8% su base annua (da +0,5% di febbraio).La stima preliminare era +0,9%. Lo ha reso noto l' Istat . La ripresa dei prezzi si deve alla riduzione della flessione degli alimentari non lavorati(a -0,4% da -3,2%), alla crescita dei prezzi dei Tabacchi (+2,2% da +0,3%) e dei Servizi dei trasporti (+2,5% da ...

Istat : indicatore anticipatore economia Italia mostra a marzo lievi... : Lievi segnali di rallentamento a marzo per l' indicatore anticipatore dell' economia Italia na, che si mantiene comunque sui livelli massimi del periodo.

Italia : QE - a marzo acquIstati titoli per 3 - 4 miliardi di euro : Nell'ambito del piano di Quantitative Easing della Banca Centrale europea, a marzo sono stati acquistati titoli Italiani per 3,42 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,63 miliardi del mese ...