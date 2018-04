: A marzo 2018 prezzi al consumo +0,3% su febbraio e +0,8% in un anno (la stima preliminare era +0,9%) #istat… - istat_it : A marzo 2018 prezzi al consumo +0,3% su febbraio e +0,8% in un anno (la stima preliminare era +0,9%) #istat… - NotizieIN : Istat: a marzo inflazione a +0,8% annuo -

, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, segna +0,3% su base mensile e +0,8% su base annua (da +0,5% di febbraio).La stima preliminare era +0,9%. Lo ha reso noto l'. La ripresa dei prezzi si deve alla riduzione della flessione degli alimentari non lavorati(a -0,4% da -3,2%), alla crescita dei prezzi dei Tabacchi (+2,2% da +0,3%) e dei Servizi dei trasporti (+2,5% da +1,9%).Sprint per il carrello della spesa:+0,1% congiunturale e +0,4% tendenziale, dal -0,6% di febbraio.(Di martedì 17 aprile 2018)